用AI抓八成人頭帳戶 北富銀怎做到「被詐騙集團除名」

【文・方歆婷】

「我小孩在他們手上」被請到小房間的廖太太，手顫抖的寫下這幾個字。

這對廖姓夫婦的帳戶，被台北富邦銀行（下稱北富銀）的AI智能防詐模型（簡稱AI模型）偵測異常，鎖住而無法交易，行員當下察覺當事人神情緊張，懷疑受到詐騙集團監控，因此藉故請至貴賓室的單獨空間，同時秘密通知警方到場，他們才道出實情。

原來，夫妻倆將人頭帳戶賣給詐騙集團後遭對方拘禁，以孩子作要脅，逼迫2人擔任車手。案情釐清後，警方先是逮住守在銀行門口的歹徒，接著循線找到窩藏處，救出小孩及12名也因販賣帳戶遭軟禁的大人。

如果，當時沒有AI模型先鎖住帳戶，行員也沒察覺當事人有異狀，這些人質至今還不見天日，而且，你我也可能成為該集團繼續行騙的受害人。

台灣的詐騙越發猖獗，據警政署統計，去年詐騙案達2萬9700多件，總財損金額逾69億6千萬元，年增23％，創下新高。

涉案人頭帳戶會被檢調單位列為「警示戶」，金錢不得進出。北富銀則將防線向前推，提前發現可疑帳戶，依法進行控管。

截至今年上半年，全台警示戶累計破10萬戶，眾家銀行警示戶不斷增加， 唯獨北富銀占全體銀行警示戶比率減少近14％。

這代表，詐騙集團的人頭帳戶難以在此存活。許多詐騙集團甚至會在收購人頭帳戶的小廣告上，直接標註「不收北富銀帳戶」。

AI＋行員主動打詐收效

為什麼人頭帳戶在北富銀無所遁形，甚至讓詐騙集團怕到將它除名？

「AI模型辨識人頭帳戶的精準度高，還必須銀行願意強制執行凍結帳戶，」打擊詐欺犯罪中心警務正張佳勳直指，這是該銀行阻詐機制成功的兩大要件。

舉1個最常見狀況：民眾臨櫃匯錢，要匯入的帳戶雖非警示戶，但行員認為可疑，這時，只能苦言相勸並報警處理，因為如果自行凍結該帳戶，可能會遭客訴。

其次，即便警察到場，由於當事人沒有報案，未出現受害人、也沒有被害事實，警方當下也只能兩手一攤，等對方發現上當，來報案才能受理，但往往為時已晚。

也因此，張佳勳認為，北富銀行員們的這份「願意」，不容易。而行員們之所以敢在第一線擋詐，背後，是富邦金控對金融犯罪的鐵腕。

2018年，他們率行業之先，在北富銀創立金融安全部，加強監控異常交易，防制洗錢。隔年，延攬時任警政署資訊室主任蘇清偉，為金控資安長。

2021年找來時任行政院洗錢防制辦公室執行秘書、檢察官的蔡佩玲，為金控法遵暨法務處洗錢防制部主管，兼任金融安全部副總經理。但光延攬人才不夠，重要的，是得從根本改變想法。

北富銀今天能有神準的AI系統，背後，是蔡佩玲與團隊，試著拋開過去經驗與邏輯，找到新的突破點，解決現有困境。

張佳勳回憶，一次，他到北富銀請教問題時，蔡佩玲提出「有沒有可能讓事後追查，變成事前防範？」

過去面對詐騙案，警察常認為第一線銀行員，應在民眾臨櫃時阻絕交易；行員則認為，在詐騙發生後，警察應將壞人一網打盡。其實誰都沒有錯，所有人都在崗位上恪盡職守，只是詐騙集團已經多到不可能靠檢警抓完，也不可能只靠銀行攔截阻止。

「銀行能否改變位置，多做一步？」蔡佩玲過去擔任檢察官，做的都是事後追查，在轉進金融前線後，看到銀行能做的，也只有3點半拉下鐵門後的查帳。但是當社會需要被迫「與詐騙共存」後，她心想，如果銀行能把手伸長，做到事前防範，說不定能改變困境。

但，怎麼做？

攜手刑事局訓練AI不停升級

關鍵是，缺少有力佐證，如果對當事人所用的帳戶，能合理懷疑是人頭帳戶，早一步將該帳戶暫時禁用，就有機會為被害人爭取一些時間，免於金錢損失。

北富銀原本就有為了提高查帳效率而開發的AI模型，但要能做到成為有力佐證，揪人頭帳戶，精確度要更高，於是他們進一步組建團隊，要讓AI模型的預測更精準。

蔡佩玲與團隊和刑事局合作，請他們提供詐騙犯罪態樣，再輔以資深行員的經驗判斷。

「我去看全部警示帳戶的交易，整理出一些特徵，再去看客戶交易，判斷出哪一些交易有問題、哪些沒問題，然後塞給AI，讓它去學習，建構出模型，」北富銀金融安全部資深經理謝清梅說。

1件模型約需2千多個案例才能產出，建好後再以歷史資料回測，並要與時俱進，不停納入新的詐騙帳戶交易態樣，才能持續因應詐騙新手法。目前該AI模組揪出詐騙集團人頭帳戶的準確率可高達8成。

「最久的案例是，在被害人報警之前的313天，我們銀行就已鎖住問題帳戶，不被詐騙集團所用，」蔡佩玲說。

然而，AI模型再厲害，也需要搭配真人做現場處理。

「在AI時代，真正的價值還是人！」蔡佩玲說，北富銀在金融安全的邏輯上，思考布局和機制都到位，才能成事。AI只是工具，如果沒有資深行員的經驗值，也無法提升準確度，櫃台也仍需要真人同事的機警應對。

AI模組在北富銀內部發揮功效後，北富銀高層卻對蔡佩玲說，「這不足以高興，只有北富銀的詐騙案件減少了，但全台灣的案件有因此減少嗎？」這句話點醒了她。

分享模型，擴大防詐聯盟

蔡佩玲該做的，不只是讓「1間」北富銀被詐騙集團除名，而是應該讓整個金融體系，都共同建置起防護網，才能杜絕詐騙，因此，北富銀決定將AI模型無償分享給其他銀行。

為此，張佳勳扮起穿針引線的角色，由刑事局統籌成立「鷹眼識詐聯盟」，讓各家銀行彼此了解，從最初的13家，到目前已有30餘家銀行加入，預計明年6月，AI模型會在聯盟成員銀行全面落地。

但銀行同業是彼此競爭的關係，要組織起聯盟、拿出資料分享，談何容易？負責與聯盟成員溝通的北富銀金融安全部襄理劉書夢說，各家銀行剛開始行事謹慎，會詢問很多問題，甚至在北富銀要求各家銀行提供相關數據資料的時候，也頻頻受質疑。

蔡佩玲理解同業們的擔憂。她決定再多做一步，在會議上，率先開誠布公、不藏私的分享，而且有問必答，提供他們在內部與各單位溝通時的有利依據，才逐漸建立互信。她說，「今天在國家傷口上，大家不用競爭，你要加入我們，（所有資料）就是透明，這是最高指導原則。」

「這就像是疫苗，我們先產生了第1代的疫苗，有用，讓別人也可以使用這項專利。因為每家銀行的客戶結構不一樣，各家可以再進一步發展出不同疫苗，就有機會一起往前走，」北富銀風控長蔡永原說。

讓銀行變換攻守位置，從事後阻攔到事前預防；讓同業組建聯盟，從彼此防備到公開透明，蔡佩玲擅長拋開過去的思考邏輯，不被經驗束縛，用「我們還可以做些什麼？」的反覆詰問、從事物底層出發，跳出思考誤區，就可能進一步找到解決問題的路徑。

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