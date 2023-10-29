半年擋下98％詐騙簡訊！三竹怎從看盤一哥變防詐高手

文●方歆婷

YouBike註冊驗證碼、衛生局通知、電商平台通知商品送達、銀行信用卡交易通知⋯⋯，這些簡訊，其實都不是直接從電商、銀行發出來，一半以上都先經過這家公司的系統，它叫三竹資訊。

手機上如果裝有券商看盤App，無論從哪家下載，也多出自於它，因此三竹有「看盤一哥」稱號，但它營收大宗卻不是看盤相關，竟是簡訊發送，占了7成以上，每月發送量破2億則，市場占有率以超過5％居冠。

近期，三竹主動調查可疑簡訊的源頭，並自主開發AI過濾系統，更集結業者建構阻詐防線，獲得行政院頒發「電信堵詐」感謝狀，成為防詐模範生。

網購、刷卡簡訊都它發出

為什麼它無論在簡訊發送、手機看盤App，甚至防堵詐騙，都能成為領頭羊？關鍵在它的「快」，鎖定目標後就是衝刺，永遠比別人早一步。

三竹董事長邱宏哲最初以銀樓起家，曾是國內最大的黃金外匯批發商，全台灣都要等他報價。他當時就苦心思考，如何省去人工電話報價，改以工具解決。當他1990年代赴香港，發現B.B.Call這種工具，立刻大手筆買進6,000台，提供各家銀樓接收價格資訊，每月收取1,500元至2,000元的資訊費。

他成為台灣最早用B.B.Call報價的黃金外匯批發商，在手機出現之前，就善用工具，以速度跑贏同業。

「那時只有我一個人做B.B.Call報價，十多年後才出現競爭者，後來做（股票）語音下單，和現在的行動看盤軟體，都是衝刺到市占率第一，」邱宏哲說，自己一旦發現商機，就算剛開始沒賺或甚至賠錢，都會不顧一切的投入，做到市場最大、第一，甚至是唯一，讓對手進不來。

通訊工具演進，從B.B.Call機時只能傳一句話，到功能型手機、智慧型手機，出現像Line、WhatsApp等通訊軟體後，手機簡訊並沒有因此消失，反而舞台更清楚。

「因為一般人不太更換手機號碼，所有重要通知，至今都還是透過手機簡訊，」簡訊王數位媒體創辦人魏正松說，私人訊息往來集中到Line，手機簡訊成為「公媒體」，用來接收政府機關、金融單位、電商到貨等，所有不能漏接的訊息，「這在疫情期間最有感！」

個人發送簡訊，一支手機就能搞定，但政府、銀行、企業等單位，傳送量大，得靠系統平台處理，三竹、簡訊王業者就扮演居中角色：向電信公司「批發」簡訊發送額度，「零售」給客戶，在其系統平台上使用，業者賺取價差、系統使用與維運等費用。

政府、金融單位、企業等發送簡訊，不只是重要訊息，也有廣告行銷。三竹今年8月代發簡訊破2.5億則，創新高。它因得利於各大賣場、電商的中元節行銷，也剛好碰上好市多聯名卡換合作銀行，新舊銀行皆三竹客戶，簡訊發送量暴增，更勝往年雙11旺季。

三竹能掌握到這些客戶的需求，是因為早別人一步，做到「一分為二」的策略。

「業界沒有人拆開企業大量簡訊、廣告簡訊，全都混在一起賣，」三竹資訊簡訊業務部協理尤俊雄指出，該兩類簡訊屬性不同，需要的業務人才有別，廣告簡訊要懂行銷，而大量簡訊靠的是技術與維運等系統穩定度，是三竹強項，也是營收的主力。

因為毛利高、獎金多，業務人員偏愛銷售廣告簡訊，卻讓企業大量簡訊的業績因此停滯不前，是當時三竹市占率無法擴大的癥結。

直到切開兩大業務，人員能專心開發企業大量簡訊客戶。後來適逢金管會要求銀行，在消費者刷卡時須發送簡訊認證，三竹客戶原本就以銀行、券商為主，這筆剛性需求，讓它業績大翻轉。

銀行對系統穩定與維運服務高度要求，這也正是三竹的核心能力。三竹接受銀行外部稽核，一年總計高達120次，取代電信業者不接受簡訊服務外部稽核的角色，讓銀行簡訊委外服務獲得最佳解決方案。

雙證件、AI審查擋詐騙集團

三竹隨智慧型手機乘勢起飛，稱霸行動看盤軟體、簡訊市場，自2020年上櫃以來，業績穩定成長，去年營收以24.8億元創歷史新高，每股盈餘（EPS）也以6.19元創新高。

雖然業績亮眼，但「怪怪的，同時間很多門號來申請發送簡訊帳號，而且一口氣付清大筆款項。對我們是好事，但是我們覺得不對，」邱宏哲說，他追查後才發現，原來花幾百元，就能在多個電商平台買到電信門號，詐騙集團就能用來申請簡訊、臉書、Line等帳號，發送詐騙訊息，不留痕跡。

「這就是詐騙集團橫行的破口！」邱宏哲察覺事態嚴重，馬上向電信業者反映，並且主動邀集同業們開會，研議共同防堵，免得詐騙集團流竄到其他家。

三竹最先發現詐騙集團破口，防堵策略也跑在同業前面。首先，要求申請者雙證件，主動審查其身分，「但客戶不會想要附，這等於斷了自己的路，」一名三竹簡訊經銷商說。

再者，三竹開發出智慧型AI阻擋機制，方法之一是用關鍵字審查客戶發送的簡訊內容，當發現是可疑簡訊，第一時間阻擋送出，例如最近常被詐騙集團使用的關鍵字是水費帳單未繳、停車費未繳、罰單未繳等。

在過濾出可疑帳號後，三竹通知對方帶雙證件來辦退款，但至今沒有一個來退，研判詐騙集團怕曝光，索性就不退了，但就流竄到其他家業者下單。

據三竹內部統計，去年7月詐騙簡訊多達24萬則，在雙證件審查、AI阻擋機制雙管齊下，詐騙簡訊在半年內急遽下降至約5,000則，「看起來防堵到的簡訊越變越少，這是因為我們在源頭就讓詐騙集團進不來！」邱宏哲說。

「這種不道德的錢，送給我們都不要！」十幾年前曾有業者來兜售境外簡訊管道，因成本低廉，利潤很高，但在發現這是鑽國際法規漏洞、游走灰色地帶，憤而停止合作。當踩到道德底線，邱宏哲會當機立斷、快速喊卡。

因為，這是賺了短利，卻埋下長期禍害。

「若詐騙簡訊導致全民不信任簡訊，不敢看也不敢點擊，企業端大幅降低發送量，我們是最大的廠商，受害程度最大，」面對躲在暗處的詐騙集團，三竹不只是防守，而以最快的速度站上第一線，因為這是不能輸的一戰。

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