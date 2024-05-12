北美抬頭就見彩色極光 台僑興奮尖叫嗨翻

太陽風暴抵達地球，北美民眾10日午夜至11日凌晨看到極光。有人曾追極光不成，卻在飛機上看到，直呼驚喜；有人第一次看到彩色極光，並形容當晚「興奮尖叫」聲此起彼落；自家抬頭就見極光，「這輩子大概沒有第二次機會了」。

20多年來威力最強的太陽風暴10日起侵襲地球，僑務委員曾俊明正搭飛機從芝加哥回到華府。他說，機長約午夜時提醒大家：「左邊乘客有機會看到極光」。曾俊明身旁的小女孩打開窗戶遮光板，拍下紫色極光，他也趕緊拿出手機拍照。

曾俊明說，肉眼可以看到「微微紫色、有點綠」的極光，手機拍出來的極光更漂亮。他大約是在8年多前，曾到冰島追極光，但是天氣不好，沒有看到，如今很幸運在飛機上看到極光，可以說是「沒有想到的驚喜」。

駐溫哥華辦事處處長劉立欣先前曾到加拿大西北地區首府黃刀鎮（Yellowknife）成功追到極光，她這次則是在自家後院就看到極光，用手機拍攝時還特地延長曝光3秒，拍下「彩色的」極光，之前在黃刀鎮看到的極光只有單一綠色。

劉立欣說，她昨晚跟先生先是開車到較少光害的女皇公園等極光，等了約一個多小時還沒見到，倒是從住加拿大中部友人那收到「深紅色」極光照片。回到家後不久，發現「抬頭看有東西在飄」，拿出手機拍就捕捉到清楚極光，並在臉書分享照片，「大家在臉書狂po」。

樂遊人旅行社溫哥華負責人郭冠亨每年12月至隔年4月都會帶團到加拿大育空地區（Yukon Territory）白馬市（Whitehorse）看極光。他昨天在頂樓陽台看到極光仍很興奮，並拍攝極光影片，到凌晨2時多都還可見。

郭冠亨指出，一般到白馬市看極光的行程是4天3夜，要看到極光除了極光指數要強，也要天空萬里無雲，若遇到下雪或多雲，旅行團就會開車帶旅客「追極光」。

郭冠亨說，這次的加拿大看極光「幾乎無死角」，溫哥華光害較嚴重，看到的極光「淡淡霧霧」的；上次明顯看到極光約20多年前，昨天很多人跑出門，造成景點塞車，警車聲不斷，像暴動，陽台都是人，興奮地尖叫。

住美國西岸西雅圖北邊貝靈漢（Bellingham）、接近加拿大邊境的西華盛頓大學教授翁達瑞說，昨天看到霓虹的天空「五彩繽紛」，他和太太都是生平第一次看到極光，兩人原本計劃8月要跟友人到黃刀鎮看極光，這次在家就能看到，「太太興奮地蹦蹦跳跳」，連忙拍攝很多張極光照，因為「這輩子大概沒有第二次機會了」。

翁達瑞說，昨天先是住加拿大多倫多附近的好友分享看到極光消息，他當時還有點後悔搬離多倫多，後來走到車道，竟然看到了極光。他印象中看過的照片，極光都出現在低空、接近地平線、距離很遠、單一綠色，這次是「一大片」，抬頭就在天空正上方，有紅色、紫色。

他說，他們住在沒有光害的地方，夜晚通常很暗，可以看到星星，昨天整個天空則是一片明亮，「照片看到極光背後一點一點白白的，是星星」。貝靈漢離北極還很遠，能看到極光讓他覺得很「不可思議」，也非常高興能拍照跟大家分享奇景。