美海軍夜訓傳事故…2艘登陸艇相撞 35名陸戰隊員和海軍官兵受傷

美國海軍發布新聞稿指出，1日在佛州傑克森維爾（Jacksonville）海岸外進行「綜合訓練單位演習」（COMPTUEX）夜訓時，兩艘氣墊登陸艇發生相撞事故，導致35名陸戰隊員和海軍官兵受傷。

這兩艘氣墊登陸艇分別來自兩棲攻擊艦「黃蜂」號（USS Wasp，LHD 1）和「紐約」號兩棲運輸船塢艦（USS New York，LPD-21）。儘管兩艇相撞，但都已返回母艦上。

事件造成5名海軍官兵被送往喬治亞州薩凡納市（Savannah）的紀念大學醫療中心（Memorial University Medical Center），4人已出院，另1人仍在醫院接受治療，整起事件仍在調查中。