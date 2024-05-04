快訊

微軟Windows 11開始功能表也有惱人廣告！教你手動關閉回歸乾淨

影／高雄SKM Park對面濃煙竄升 資源回收場起火原因不明

美海軍夜訓傳事故…2艘登陸艇相撞 35名陸戰隊員和海軍官兵受傷

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國兩艘氣墊登陸艇1日在佛州傑克森維爾海岸外進行夜訓時相撞，導致35名陸戰隊員和海軍官兵受傷。圖取自美國海軍第二艦隊
美國兩艘氣墊登陸艇1日在佛州傑克森維爾海岸外進行夜訓時相撞，導致35名陸戰隊員和海軍官兵受傷。圖取自美國海軍第二艦隊

美國海軍發布新聞稿指出，1日在佛州傑克森維爾（Jacksonville）海岸外進行「綜合訓練單位演習」（COMPTUEX）夜訓時，兩艘氣墊登陸艇發生相撞事故，導致35名陸戰隊員和海軍官兵受傷。

這兩艘氣墊登陸艇分別來自兩棲攻擊艦「黃蜂」號（USS Wasp，LHD 1）和「紐約」號兩棲運輸船塢艦（USS New York，LPD-21）。儘管兩艇相撞，但都已返回母艦上。

事件造成5名海軍官兵被送往喬治亞州薩凡納市（Savannah）的紀念大學醫療中心（Memorial University Medical Center），4人已出院，另1人仍在醫院接受治療，整起事件仍在調查中。

海軍 演習 美國

延伸閱讀

中國海軍首批艦載機女學員 完成首次單飛

學者：中共海軍實力世界第2 軍艦噸位將持續成長

海軍在屏東九鵬基地新建飛彈陣地違規 參謀長致歉並停工

中國防部證實：美中海軍將領會面

相關新聞

美海軍夜訓傳事故…2艘登陸艇相撞 35名陸戰隊員和海軍官兵受傷

美國海軍發布新聞稿指出，1日在佛州傑克森維爾（Jacksonville）海岸外進行「綜合訓練單位演習」（COMPTUEX...

平民最高榮譽！奧斯卡首位亞裔影后楊紫瓊 獲拜登頒總統自由獎章

白宮3日宣布今年榮獲總統自由獎章(Presidential Medal of Freedom)的19名獲獎者名單，並在當...

UCLA抗議者 疑接受類似「聖戰士」格鬥訓練

空拍機畫面顯示，在洛杉磯加州大學(UCLA)校園內發動抗議活動的學生，在與警方衝突之前曾接受類似聖戰士近身搏擊的演練。

駐舊金山辦事處長投書 籲盟友支持台灣參與WHA

世界衛生大會（WHA）即將舉行，台灣尚未收到邀請函。駐舊金山辦事處長賴銘琪投書紀事報指出，台灣是建立全球健康網絡的關鍵...

拜登向裴洛西與高爾頒總統自由獎章 趁機挖苦川普

美國總統拜登今天頒發美國最高平民榮譽「總統自由獎章」給民主黨盟友前聯邦眾議院議長裴洛西與前副總統高爾時，趁機狠酸他的競選...

判關760年！美護士認罪連殺3人、19人險死 死者家屬怒批「惡魔」

美國賓州41歲護理師普萊斯迪（Heather Pressdee）在全美各地的護理機構殺害至少3名病患，還試圖對另外10幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。