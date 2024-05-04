快訊

BTS全員入伍引熱議！南韓兵務廳長：未來不排除廢免役優惠

幼教師午休摸男童生殖器猥褻24次！「這原因」獲緩刑

「沒有牧羊人身上沒羊群味」 賴清德勉新閣：傾聽民意

判關760年！美護士認罪連殺3人、19人險死 死者家屬怒批「惡魔」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國賓州41歲護理師普萊斯迪（Heather Pressdee）在全美各地的護理機構殺害至少3名病患，還試圖對另外10幾名患者下手，目前已經被法院判處終身監禁。美聯社
美國賓州41歲護理師普萊斯迪（Heather Pressdee）在全美各地的護理機構殺害至少3名病患，還試圖對另外10幾名患者下手，目前已經被法院判處終身監禁。美聯社

美國賓州41歲護理師普萊斯迪（Heather Pressdee）在全美各地的護理機構殺害至少3名病患，還試圖對另外10幾名患者下手，目前已經被法院判處終身監禁。

CNN報導，賓州總檢察長辦公室表示，普萊斯迪承認犯下3項一級謀殺罪和19項謀殺未遂罪。普萊斯迪的律師迪盧森特（Phillip DiLucente）透露，她認罪以避免被判死刑。

總檢察長辦公室稱，作為認罪協議的一部分，法官因3項謀殺罪，連續判她3項無期徒刑，「加上因十項謀殺未遂罪名，將連續監禁380至760年」。

賓州總檢察長亨利（Michelle Henry）說，「被告利用她備受信任的地位，來毒害依賴她護理的患者」，稱「認罪和無期徒刑雖然無法挽回逝去的生命，但將確保普萊斯迪再也沒有機會造成進一步的傷害。」

普萊斯迪在2020年到2023年間，分別在五個護理機構中，對患者注射過量的胰島素，導致患者身亡。總檢察長辦公室指出，有些患者甚至不需要胰島素。

根據刑事起訴書，她經常在人手不足的夜間犯案，而她會確保在受害者身亡前換班，這樣死者就不會被送往醫院做檢查。至於犯案動機為何，普萊斯迪律師尚未回應CNN詢問。

總檢察長辦公室表示，普雷斯迪承認「傷害並意圖殺死」19名年齡介於43歲至104歲間的患者。

受害者西蒙斯 （Irene Simons）的女兒表示，她「永遠不會原諒」普雷斯迪的所作所為，稱「對她將自己偽裝成一名充滿愛心的護士感到憤怒和受傷。她從這個世界上帶走了一個她無權帶走的人，當她無權帶走時，她就扮演了上帝。」

儘管普雷斯迪被判處重刑，但受害者辛博爾（Nicholas Cymbol ）的妹妹氣憤表示，「這沒有正義可言」，痛批普雷斯迪根本是「惡魔」。

CNN 律師 患者

延伸閱讀

信義區住宅傳屍臭味！破門驚見女子頭罩塑膠套死亡數日 警掌握特定對象犯案

超快！玩家怨《塵白禁域》護士造型互動包太貴 官方火速回應：將持續免費更新

SBL球簽賭案 遊戲帳號男認罪：吳季穎下注五花八門、看心情給佣金

詐銷虛擬幣22億5人繼續羈押 律師王晨桓認罪400萬交保

相關新聞

判關760年！美護士認罪連殺3人、19人險死 死者家屬怒批「惡魔」

美國賓州41歲護理師普萊斯迪（Heather Pressdee）在全美各地的護理機構殺害至少3名病患，還試圖對另外10幾...

美空軍測試F-16戰機AI自駕！空軍部長試飛完笑著這樣說

美國空軍2日在加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）執行由AI控制的F-16戰機試飛，美國...

川普醞釀要求盟邦將國防預算GDP占比由2%提高至3% 援烏款項另計

英國每日電訊報3日獨家報導，積極重返白宮的美國前總統川普，正醞釀要求北約及其他盟邦的國防預算在GDP的占比由目前的2％提...

美中台博弈／川普新孤立主義 國際憂慮

隨著川普在美國民調節節上升、有可能真的會贏，各國政要絡繹不絕拜訪紐約市川普大樓或佛州海湖莊園：匈牙利總理奧班，英國前首相...

巴爾的摩斷橋重建費估約600億 義建商Webuild遞件

美國馬里蘭州政府指出，州內最大城巴爾的摩的凱伊橋3月遭貨輪撞斷，重建經費估計17億至19億美元（約新台幣550億至615...

「我還是個孩子，卻同時是個照顧者」美540萬青少年陷長照危機困境

「我還是個孩子，卻同時是個照顧者⋯⋯。」美國照護人力嚴重缺乏，導致全國有540萬未滿18歲的青少年照顧者，身處課業與照顧事務的夾縫中，難以喘息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。