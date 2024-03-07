美議員提案 要TikTok與陸切割

美國國會議員跨黨派小組五日提出法案，給予中國「字節跳動」約六個月時間與熱門短影音應用程式TikTok切割，否則將面臨美國禁令。

眾議院「美國與中共競爭特別委員會」共和黨籍主席蓋拉格、委員會民主黨首席議員克利什納穆希和另外十多名議員共同推出這項法案，用以因應TikTok對美國國安構成的威脅。

路透報導，這項法案預計七日進行初步表決。

蓋拉格說：「致TikTok：和中國共產黨分家，否則就喪失你們的美國用戶。美國頭號對手無權控制美國主要的媒體平台。」

這項法案會給予字節跳動一六五天的時間與TikTok切割；若未能在時限內切割，蘋果、谷歌等旗下應用程式商店提供TikTok，或為字節跳動掌控的應用程式提供網路託管服務，都會被視為違法行為。

目前TikTok在美國的用戶已達一點七億人。

字節跳動發言人表示：「無論法案發起人多麼努力試圖掩飾，這項法案就是對TikTok的全面禁令。法案將踐踏一點七億美國民眾的憲法第一修正案權利，並剝奪五百萬間小型企業賴以發展和創造工作機會的平台。」

TikTok表示，他們過去不曾、未來也不會與中國政府分享美國用戶數據。

去年，在TikTok大力遊說下，禁止這款熱門應用程式的參院版法案在國會卡關。眾院這項法案是近一年來，首個尋求禁止或強迫字節跳動與TikTok切割的重大法案。

這項法案需有參院版對應法案，七日將先在眾院能源暨商業委員會聽證會進行審議，決定是否表決，一旦通過將對字節跳動的TikTok所有權構成重大威脅。