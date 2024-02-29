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拜登下令 嚴控個資外流中俄

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導

美國總統拜登廿八日簽署行政命令，下令司法部展開行動，防止美國民眾的基因資料、生物識別、個人位置和財務等七項敏感個資，被大量外流至中、俄等五個令人不放心的國家。

白宮資深官員在背景簡報會表示，拜登將授權司法部能採取行動避免個資外流，以及對其他外國能取得美國人民個資的管道，採取保護行動；此外，最新行政命令也將禁止美國公司對特定國家出售美國民眾敏感個資，當然也會有豁免條款。

司法部資深官員歸納，這項行政命令將防止美國民眾的基因資料、生物識別、個人健康、精確的所在位置、個人財務，以及特定與政府相關的機敏資料等七項敏感資料，流入中國大陸、俄羅斯、北韓、古巴和委內瑞拉這五個令人不放心的國家手中。

這名資深官員指出，「我們的敵手（adversaries）愈來愈把個人資料當作是戰略資源。」

資深官員指出，中國大陸和俄羅斯這類令人不放心的國家正透過中間人購買美國民眾的敏感個資，他們企圖掌握美國民眾買什麼、去哪裡；透過大數據分析、人工智慧（ＡＩ）和高效能運算來操縱大量個人訊息，得以更有效地瞄準他們鎖定的對象，例如軍人、學者、記者、異議人士、政治人物及非政府組織要角等，透過掌握貼身數據來監視、詐騙或勒索。

資深官員表示，即便美國阻止電腦駭客的非法行動，透過中間商購買資料在美國是合法的行為，這些銷售會帶來嚴重的隱私、間諜、勒索等國家安全風險，最新的行政命令正是要填補這項落差。

俄羅斯 國民 美國

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