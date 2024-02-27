罕見！拜登和川普將於同一天訪問美墨邊境 突顯移民成大選焦點
美國總統拜登和前總統川普29日將罕見同步前往美墨邊境城市，突顯移民問題在即將到來的總統大選中的重要性。
衛報等報導，拜登將拜訪邊境城市德州布朗斯維爾（Brownsville），川普則將前往相距325英里的伊戈帕斯（Eagle Pass）。
拜登26日在紐約向記者說，「我計畫周四前往。我不知道我的好友顯然也要去。」
當被問及是否會在布朗斯維爾會見移民時，拜登說「不會提前宣布」。白宮則表示，拜登將「與美國邊境巡邏人員、執法部門和地方領袖會面」。
此外，拜登將討論通過參議院兩黨邊界安全法案的迫切需要，這是幾十年來最嚴厲且公平的一套邊境安全改革。
本月稍早，川普指示共和黨人在參議院否決兩黨邊境和移民協議。令外界吃驚的是，拜登在移民政策的立場也已轉趨強硬，考慮簽署行政命令，限制邊境非法移民尋求庇護，遏制移民數量。
川普競選團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）說，「現在拜登的幕僚們將他派到那裡，與川普公開報導的行程同一天，不是因為他們真的想解決問題，而是因為他們知道拜登損失慘重。」
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