川普：若上台 加陸關稅到60%

角逐共和黨初選的美國前總統川普在福斯新聞網「周日早晨談未來」四日播出的專訪說，若於十一月大選取得勝利，上台之後將對中國商品再次加徵關稅，稅率可能超過百分之六十，川普說，「我們必須這麼做」。被問到若共軍攻台是否會協防台灣，川普再次拒絕明確表態。

川普在上周預錄的訪問中說，上個月他贏得愛荷華州共和黨黨團初選消息一傳出，中國股市馬上大跌，後來繼續在新罕布夏州初選獲勝，中國股市則進一步動盪。

華盛頓郵報最先披露，川普陣營正在討論，若再次執政將對中國商品課徵百分之六十的關稅。川普四日在節目中被問到消息是否為真時回答：「不是的，我可能會開徵更高的幅度」。

川普在共和黨初選一路領先，被看好可望在今年十一月大選與尋求連任的拜登總統再度對決。

川普執政期間，從二○一八年到二○一九年陸續對總額二千五百億美元的大陸進口商品課徵高達百分之廿五關稅，導致美中陷入貿易戰。ＣＮＢＣ新聞頻道報導，川普對中發動貿易戰爭打亂全球經濟，導致消費者成本增加，股市因此動盪，美中關係更出現僵局。

拜登上台後保留川普任內的關稅措施，還加碼推出新一波限縮規定，以國安考量為由禁止先進半導體及半導體製造設備出口。美國貿易代表則正檢討關稅。

對於外傳上台後將與中國展開另一場貿易戰，川普受訪時則說：「這不是貿易戰。我對於跟中國有關的所有事務都做得很棒。」他說，希望中國也能有良好表現，「我很喜歡習主席，他是我任內一位非常好的朋友」。

除了中國之外，川普還說，將對所有進口商品開徵百分之十關稅。

主持人瑪莉亞．巴帝羅默詢問，若中國武力犯台是否會協防台灣，川普不願明言，表示模糊的答案才能讓他面對中國時具有談判力。

川普說，「鑒於那樣（表態）真的會危及我和中國談判時的能力，因此我現在不會告訴妳。我不會談那些事，那很難說，我會或不會（協防台灣），他們（中國）知道我會做什麼，也知道我的立場，我們不會有問題」。

去年七月，川普也曾上該節目接受巴帝羅默訪問，當時他同樣不願對協防台灣置評，還說「若我回答這問題，將置我於一個很不利的處境」。接著川普話鋒一轉，指責台灣拿走美國全部的半導體工作，還說以前美國都自己製造晶片，但如今台灣製造高達百分之九十的晶片。他說美方早該出手阻止，向台灣課稅，並對台灣祭出貿易壁壘。