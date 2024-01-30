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拜登壓力大 打不打伊朗成連任關鍵

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統拜登28日在南卡州哥倫比亞聖約翰浸信會教堂發表談話。法新社
美國總統拜登28日在南卡州哥倫比亞聖約翰浸信會教堂發表談話。法新社

彭博資訊報導，美軍駐約旦軍事基地廿八日遭伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」以無人機攻擊造成傷亡，儘管美國政府矢言報復，總統拜登面臨共和黨壓力要求直接攻擊伊朗作為報復，但為避加劇區域局勢，拜登可能採取隱蔽行動威懾。

一名熟悉美國立場的人士指出，本次攻擊事件可能迫使美國祭出以哈戰爭迄今最強硬的回擊。

其中一個可能是隱蔽行動。美軍可能攻擊伊朗，但不會承認動手，藉此表達反擊訊息。拜登政府也可能對付伊朗官員，如前總統川普在二○二○年下令擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼。

是否回擊伊朗與如何回擊，已成為拜登競選連任之際最重大的決定。他希望制裁這些民兵團體，並遏制伊朗在區域的行動，但如此一來很可能讓美國和伊朗陷入直接衝突。

國內政治壓力是另一個考量。美軍傷亡讓拜登無法再低調處理，共和黨已有人喊出，拜登政府若不敢襲擊伊朗作為報復，就是「懦夫」。

除此之外，拜登還要衡量另一個伊朗代理人、葉門叛軍「青年運動」可能加強攻擊紅海船舶，進一步造成經濟震盪。紅海是全球貿易重要航道，占全球貿易百分之十二。

伊朗已表明和這次攻擊無關，顯示伊朗也不願和美國擴大衝突。另外，美國若襲擊伊朗讓區域升溫，就更難壓制加薩戰事。

美國前情報官員、現任職智庫「大西洋理事會」的專家潘尼可夫表示，「現在拜登政府必須小心謹慎，既要作出足夠有力的回應以恢復威懾，又要避免此類事件再度發生，導致區域衝突升級」。

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