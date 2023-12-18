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影／拜登車隊遭撞！總統夫婦平安無事 特勤包圍肇事車輛
路透報導，美國總統拜登（Joe Biden）17日晚間離開德拉瓦州（Delaware）競選總部時，總統車隊一輛SUV遭另一輛汽車撞上，目擊者表示拜登與第一夫人吉兒（Jill Biden）平安無事。
消息指出，拜登夫婦與競選團隊共進晚餐，吃了番茄義大利麵後離開競總，不料碰上意外。車禍發生後，多名特勤人員包圍肇事車輛。
拜登夫婦則在特勤護送下平安返抵威明頓（Wilmington）家中。
🚨 BREAKING: Car crashes into Joe Biden's motorcade after a campaign event in Delaware.pic.twitter.com/xTpnSr4lal— Benny Johnson (@bennyjohnson) December 18, 2023
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