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美新型犯罪激增 商家頭疼

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

華爾街日報報導，美國零售商正因被稱為「開車衝撞」的新犯罪趨勢而苦不堪言；這類竊賊駕駛偷來的車衝進商店，洗劫店內自動提款機、貴重物品和槍支。根據美國菸酒槍炮及爆裂物管理局官員，作案工具往往是被偷的現代汽車和起亞汽車。警方說法是，這些車缺乏某種防盜裝置，比較容易被偷。

目前沒有針對開車衝撞盜竊的統計資料，但根據執法官員，自從新冠肺炎疫情以來，總體財產犯罪上升，開車衝撞的竊盜案也急劇增加。智庫Council on Criminal Justice分析主要城市聯邦犯資料發現，2019到2022年間，非住宅竊案上升11.7%，機動車竊案飆升67.5%。社群媒體去年開始出現的「偷車挑戰」使得更多韓系車現代和起亞被偷，推升機動車竊案激增。

前舊金山警局副局長達利說，開車撞開商店大門的情況愈來愈多，因為竊賊可以更快席捲財物，在警方趕到之前逃逸。

美國 新冠肺炎 社群媒體

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