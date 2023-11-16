騙光925萬元積蓄還不夠 她飲料偷倒「6瓶眼藥水」毒死閨蜜

美國威斯康辛州一名女子潔西．庫爾切夫斯基（Jessy Kurczewski）遭指控，涉嫌將致命劑量的眼藥水加入閨蜜的飲料中，再設計犯案現場。她還被查出竊取閨蜜29萬美元（約新台幣925萬元），法院14日將其判處有罪，潔西最高恐面臨無期徒刑。

據《美聯社》15日報導，現年39歲的潔西在2018年的時候，將6瓶眼藥水倒進當時62歲的閨蜜林恩．埃爾南（Lynn Hernan）的水瓶，拿給對方飲用後，再重新設計犯罪現場，接著報警稱好友已失去呼吸心跳。法醫相驗時，在林恩的體內發現眼藥水成分四氫唑啉（tetrahydrozoline），最終判定林恩的死因為他殺。

報導指出，警察抵達現場時，發現林恩坐在客廳的躺椅上，旁邊桌子上擺滿處方藥，她的胸前疑似有被壓碎的藥物，因此警方一度認為當事者吸毒過量。而潔西稱好友曾經有負面想法，相關言詞也誤導警方調查方向，直到林恩的親戚要求解剖相驗，警方重啟調查，才讓案情水落石出。

潔希遭逮時否認犯案，並告訴調查人員林恩沉迷使用「眼藥水」，而且用藥過量，後來才坦承下毒，辯稱該瓶水不會殺死朋友，因為林恩已經喝了很長一段時間。警方辦案時，還發現潔希謀害好友前兩年間，詐騙對方29萬美元的積蓄，謀害當日更再度犯案，偷走了數千美元。

當地陪審團14日討論後，判定她犯1項一級故意殺人罪、2項竊盜重罪，潔西的量刑聽證會將定於12月7日舉行，最高恐面臨終身監禁。