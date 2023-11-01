聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國穆斯林對拜登下最後通牒！「以巴不停火」就沒選票
路透報導，以巴衝突影響美國大選，全國穆斯林民主委員會（National Muslim Democratic Council）致函總統拜登（Joe Biden），要求當地時間10月31日下午5時前（台灣時間11月1日凌晨5時）促成以巴停火，否則停止競選捐款，也不支持2024年連任總統。
全國穆斯林民主委員會在「2023年停火最後通牒」（2023 Ceasefire Ultimatum）公開信中表示，屆時各界穆斯林領袖將「動員美國穆斯林、阿拉伯裔和同立場選民停止競選捐獻、取消支持任何贊成以色列侵害巴勒斯坦人的候選人」。
「現在美國政府無條件支持以色列，援助資金和軍備等等，在造成及延續平民傷亡的暴力行為上產生關鍵作用，削弱選民過去對拜登政府的信任。」
全國穆斯林民主委員會的組成包含多位民主黨領袖，尤其來自選情激烈的密西根州、俄亥俄州和賓州。
美國穆斯林公民團體Emgage指出，2020年大選將近110萬穆斯林投票；美聯社出口民調顯示當時64%穆斯林投給民主黨拜登、35%投給共和黨川普（Donald Trump）。
阿拉伯裔美國人協會（Arab American Institute）統計約370萬美國人「尋根」於阿拉伯國家，而根據10月31日民調，阿拉伯裔族群對拜登和民主黨的支持度出現大幅下降。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言