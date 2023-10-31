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美議員批華府對俄烏、以巴戰事「雙標」 白宮駁：以軍未鎖定平民

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
加薩南部地區31日遭以色列空襲，冒出陣陣濃煙。美聯社
加薩南部地區31日遭以色列空襲，冒出陣陣濃煙。美聯社

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯7日突襲以色列後，以軍圍困、轟炸並地面入侵加薩走廊，當地死亡人數已逼近俄烏戰爭迄今的烏克蘭平民死者數。有美國國會議員提醒，華府若僅批判俄國而不指責以色列行徑，恐減損道德公信力，但白宮官員指稱，以色列不像俄國會刻意攻擊平民。

美國政治媒體Politico報導，民主黨聯邦眾議員傑亞帕爾29日晚間在NBC的節目表示，官員譴責俄國侵烏卻同時力挺以色列，可謂「雙重標準」。她認為，美國理應譴責俄國圍攻烏國、襲擊能源基礎建設等行為，但若不批判以國圍攻加薩，「我們在道德立場上的公信力和威信將大為削弱」。

對於傑亞帕爾將俄國與以色列類比，白宮國家安全會議發言人柯比30日在CNN表示，俄軍會屠殺無辜的烏克蘭平民，作為戰爭策略的一環，但目前未見到以軍有此行徑，「當前以色列並不會故意試圖殺害平民」。

柯比表示，以色列的目標是哈瑪斯武裝分子，華府將持續呼籲以色列盡量避免衝擊平民，「我們想確保以國謹慎、小心、慎重行事，但以色列作戰目標不是殺害無辜平民，那是（俄國總統）普亭在烏克蘭的作戰目標。」

不過柯比強調確實有巴勒斯坦平民喪生。加薩衛生部指出，7日戰火爆發後已有逾8,000名巴人遇襲喪生，大部分為婦孺。而根據聯合國人權單位9月的資料指出，俄國自從去年2月全面開戰以來，已在烏國致使約9,600名平民遇害。

近期，共和黨聯邦眾議員希望推進一項145億美元（約新台幣4,742億元）援助以色列的法案。這和總統拜登希望將烏國、以國援助綁在一起通過的企圖相左，新任眾院議長強生也反對拜登的構想。

另據英國廣播公司（BBC）報導，針對國際呼籲以巴停火，柯比30日主張停火並非當下的正解，而是建議戰事「暫停」以利救援物資進入加薩。柯比說，美方已和以國討論，擬讓跨境進入加薩的救援貨車達到每天約100輛。

柯比指出，約45輛卡車29日從埃及經過南加薩的拉法關卡進入加薩，但他承認加薩民眾需要更多物資。以色列則已表明，瓦解哈瑪斯之前不會停火，總理內唐亞胡表示呼籲停火等同呼籲以國向哈瑪斯投降，「這不會發生」。

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