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新書爆料 拜登嫌歐巴馬連髒話都不會罵「如象牙塔內爆粗口」
新書爆料，美國總統拜登擔任歐巴馬副手期間，曾抱怨老闆連髒話都不會罵，有如「在象牙塔內爆粗口」。
拜登出身德拉瓦州的中產階級，歐巴馬是哈佛畢業。拜登並非對歐巴馬有何不滿，抱怨反映的是拜登對菁英階層的憤慨。
《大西洋雜誌》記者佛爾（Franklin Foer）5日上市的新書The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future描寫拜登的白宮內幕，也涵蓋他擔任副總統的8年期間。
佛爾寫道，當時還是副總統的拜登曾向友人抱怨：「總統連髒話都不會罵，F開頭的髒話，母音沒有拉長，子音語氣該加重沒加重，他們在象牙塔內一定是這樣噴髒話的」。
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