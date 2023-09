新書爆料 拜登嫌歐巴馬連髒話都不會罵「如象牙塔內爆粗口」

新書爆料,美國總統拜登擔任歐巴馬副手期間,曾抱怨老闆連髒話都不會罵,有如「在象牙塔內爆粗口」。

拜登出身德拉瓦州的中產階級,歐巴馬是哈佛畢業。拜登並非對歐巴馬有何不滿,抱怨反映的是拜登對菁英階層的憤慨。

《大西洋雜誌》記者佛爾(Franklin Foer)5日上市的新書The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future描寫拜登的白宮內幕,也涵蓋他擔任副總統的8年期間。

佛爾寫道,當時還是副總統的拜登曾向友人抱怨:「總統連髒話都不會罵,F開頭的髒話,母音沒有拉長,子音語氣該加重沒加重,他們在象牙塔內一定是這樣噴髒話的」。