噁！紐約女議員受訪到一半 遭陌生男子偷親秒嚇傻

美國紐約市布魯克林選區女議員弗尼科夫（Inna Vernikov），17日在布萊頓海灘（Brighton Beach）街頭接受電視採訪時，突遭到路過的不明男子偷親臉頰。

紐約郵報援引網路記者Hannah Kliger報導，代表第48選區的共和黨人、布魯克林選區女議員弗尼科夫，17日在街頭接受哥倫比亞廣播公司採訪時，一名戴著鴨舌帽的男子突然在弗尼科夫的左臉親了一下，接著就往前離去，還不忘回頭大笑。

被偷親的弗尼科夫當下直接傻眼，過了一陣子才反應過來，直呼「WTF」，18日更透過推特透露她當下真的覺得毛骨悚然。

紐約市議員也紛紛抨擊該名男子的行為，布朗克斯區的議員貝拉斯克斯（Marjorie Velazquez）表示，人們不能讓性騷擾成為公共互動的常態。皇后區女議員舒爾曼（Lynn Schulman）也痛斥這種偷親的行為令人厭惡且噁心，且一點都不好笑。