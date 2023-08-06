為確保生活品質實施「住宅區法」 反體現美國住房危機…政府擬放寬法規

美國法律限制住宅區域，讓房屋供給嚴重短缺？1910年代美國實施一項法規，明確規劃各區土地使用限制，讓居民可以確保生活品質，不用擔心住家附近出現工廠等建築。但這法規也讓土地使用的效率大幅減少，甚至造成房屋供不應求，讓房價大幅上升。如今政府也試圖放寬限制，以適應現代城市發展的需求。

單一家庭住宅區法

根據《APA》官方網站的資訊，該法規限制特定區域的土地使用方式。城鎮中一些區域只能蓋工廠；一些區域只能蓋公寓；甚至某些區域只能蓋獨立式洋房（獨棟別墅）。

單一家庭住宅區法規的立意在於確保居民生活質量，透過禁止工廠蓋在住宅附近等方式，保護社區特色及安寧。然而，據《CNN》報導，隨著人口增長、住房需求上升，這項1910年代的法案也引發不少質疑的聲浪。

住宅法的弊端

專家認為，住宅區法雖然能夠有效保護居民的生活品質，卻也因為過於嚴格，讓許多美國人無法擁有自己的房子。住宅區法讓房屋供給減少，近而因為供需法則的效果，房價大幅上升。

專家也表示，因為某些區域只能蓋獨棟住宅，住宅區法也可能導致城市資源浪費。此外，這些法規可能導致城市的人口密度不均衡，增加了交通擁堵，並限制了不同背景的人們在城市中居住、工作的機會。

修訂過時法規

在一些城市，政府已經開始重新考慮這些法規，以適應現代城市發展的需求。一些地方政府正積極修訂法規，允許在單一家庭住宅區興建其他類型的住房，如公寓及多層住宅。

然而，法規的改變決非一蹴可幾，除了社會需要時間適應外，政府也需要仔細平衡各方的利益，確保能夠在城市發展和社區保護之間取得平衡。

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