不只壽司！歐美客訪日大讚一食物品質超群 「到哪家餐廳都好吃」
談到日本料理，多數人腦中浮現的，可能是壽司、拉麵、丼飯這些美食。不過近來疫情結束，日本觀光業復甦，許多歐美的外國遊客，意外喜歡上另一項非常不同的平民美食，就是「雞蛋」。
一位曾在海外居住12年的專欄作家「Manatarou」，近來在日本媒體「女子SPA！」撰文，指出最近觀光開放，許多他在歐美認識的朋友，都紛紛跑來日本旅遊。當他和美國友人討論到喜歡吃什麼時，一開始得到「壽司」、「烤雞」等等還算能夠理解的答案。
然而接下來，美國朋友卻突然表示，日本的「雞蛋」非常好吃。指出日本雞蛋的蛋黃部分顏色較濃，蛋白部分則帶有彈性，無論哪間餐廳的雞蛋都非常美味。這讓Manatarou想到住在美國時，雞蛋的味道確實沒那麼好，讓他也曾經想念過日本的雞蛋。而且日本雞蛋還具有品質優良、連生吃都沒問題的優點。
此外，外國朋友還認為，日本地下鐵相當整潔，不像紐約等城市的地下鐵總是滿滿的垃圾。也有義大利的朋友，意外對日本的義大利麵有著高評價，表示自己第一次嘗試時相當驚豔，而且像是「明太子義大利麵」這類品項，就算在義大利也吃不到，美味程度讓他十分感動。
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