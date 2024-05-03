快訊

特斯拉FSD在陸落地掀電動車新戰局 北京放行有何盤算？

斗南豐田工業區嚴重車禍 5車相撞1人無呼吸心跳4人傷

阿里山林鐵小火車中斷15年…預計「這天」全線通車 試運轉結果曝

不只壽司！歐美客訪日大讚一食物品質超群 「到哪家餐廳都好吃」

聯合新聞網／ 綜合報導
有歐美遊客認為日本「雞蛋」的美味程度令人驚艷。圖／Ingimage
有歐美遊客認為日本「雞蛋」的美味程度令人驚艷。圖／Ingimage

談到日本料理，多數人腦中浮現的，可能是壽司、拉麵、丼飯這些美食。不過近來疫情結束，日本觀光業復甦，許多歐美的外國遊客，意外喜歡上另一項非常不同的平民美食，就是「雞蛋」。

一位曾在海外居住12年的專欄作家「Manatarou」，近來在日本媒體「女子SPA！」撰文，指出最近觀光開放，許多他在歐美認識的朋友，都紛紛跑來日本旅遊。當他和美國友人討論到喜歡吃什麼時，一開始得到「壽司」、「烤雞」等等還算能夠理解的答案。

然而接下來，美國朋友卻突然表示，日本的「雞蛋」非常好吃。指出日本雞蛋的蛋黃部分顏色較濃，蛋白部分則帶有彈性，無論哪間餐廳的雞蛋都非常美味。這讓Manatarou想到住在美國時，雞蛋的味道確實沒那麼好，讓他也曾經想念過日本的雞蛋。而且日本雞蛋還具有品質優良、連生吃都沒問題的優點。

此外，外國朋友還認為，日本地下鐵相當整潔，不像紐約等城市的地下鐵總是滿滿的垃圾。也有義大利的朋友，意外對日本的義大利麵有著高評價，表示自己第一次嘗試時相當驚豔，而且像是「明太子義大利麵」這類品項，就算在義大利也吃不到，美味程度讓他十分感動。

日本料理 美國 雞蛋

延伸閱讀

日本料理新寵！逾4成觀光客必吃「炸豬排」 麵衣口感成關鍵

日幣大貶衝擊百圓商店！沒利潤還倒賠「改賣披薩應急」百圓價恐走入歷史

平民美食變高檔！東京「奢華拉麵」1碗飆破700元 店員月薪8萬起跳

富士山飛進一隻白鳥！「農鳥」殘雪現身 山下居民準備耕作了

相關新聞

不只壽司！歐美客訪日大讚一食物品質超群 「到哪家餐廳都好吃」

談到日本料理，或許腦中浮現的，會是壽司、拉麵、丼飯這些美食。不過近來疫情結束，日本觀光業復甦，許多歐美的外國遊客，意外喜歡上另一項非常不同的日本平民美食，就是「雞蛋」。

沒有心情放假...日本黃金週「10連休民眾」不到2成 最大原因曝光

日本今年黃金週分成4月27日起3連休，以及5月3日起4連休，因此只要4月30日至5月2日請3天假，就可以安排長達10天的...

為何公所要架黑布擋富士山？苦主出面盤點遊客脫序行徑：當地人都避開這裡

最近超熱門拍照景點的日本河口湖車站外羅森（LAWSON）便利店，因為旅客的「迷惑行為」（脫序）不堪其擾，最近決定架起黑布...

勞勃狄尼洛加我好友！ 英國精明阿嬤險被詐騙

勞勃狄尼洛雖然已經高齡80歲，卻還是十分有魅力。詐騙集團也看準這一點，竟然以勞勃狄尼洛的名義詐騙，要一位英國奶奶花錢買「互動VIP」。奶奶一開始還很興奮，要求對方傳照片證明正身，但也幸好奶奶夠機靈，沒有造成任何財物損失。

百萬粉絲胖網紅嫁帥哥 網友竟酸：她絕對很有錢

美國一名網紅雖然是個大尺碼的胖女孩，卻因正面的態度吸引破百萬的粉絲。不僅如此，她的丈夫還是擁有六塊肌的健身帥哥，幸福的生活令人稱羨，但酸民卻不買單。有不少酸民常在她和丈夫的照片或影片下留言，認為女子那麼胖根本配不上健壯帥氣的丈夫，甚至有人暗指丈夫之所以會跟她在一起，只是因為她很有錢。

專偷金屬假牙！日本男10年間得手逾600萬元 醫院因「這原因」未察覺

日本1名男子藉出入大型醫院的權限盜取銀牙，上月被福岡縣警方依竊盜罪嫌逮捕。他供稱，約10年間在同間醫院盜賣用過為主的銀牙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。