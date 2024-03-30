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澳洲超狂職缺曝光！「追劇、打電動」任你耍廢 20天爽賺42萬

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澳洲超狂職缺曝光！「追劇、打電動」任你耍廢 20天爽賺42萬

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲一間家具公司近日正誠徵坐椅試坐員，工作時間可以追劇或打電動，半年後的酬勞為2萬澳元（約新台幣42萬元）。
澳洲一間家具公司近日正誠徵坐椅試坐員，工作時間可以追劇或打電動，半年後的酬勞為2萬澳元（約新台幣42萬元）。

你有想過每天只要坐在沙發上追劇、打電動，薪水就能輕鬆入帳嗎？不少上班族每天的工作內容一成不變，不僅薪水不多，還累得要死。然而近日澳洲傳出一項特殊職業，在工作時間可以追劇或打電動，半年後的酬勞為2萬澳元（約新台幣42萬），神仙職缺令人羨慕。

綜合外媒報導，澳洲一間家居用品和傢俱零售商「Temple & Webster」目前正在招募座椅試坐員，產品負責人羅傑（Roger Wei）說明，這些試坐員們需要在20天內測試完200張椅子，他們被要求坐在舒適的座椅上進行各種活動，活動則不限制，因此不論想要追劇、打電動、上網，或是吃飯都可以。

羅傑指出，由於這是一份短期工作，需要在6個月內完成20天測試才能獲得2萬澳元（約新台幣42萬元）的酬勞。不過也因為公司倡導彈性工作，強調試坐員不需要連續8小時都坐在上面，因此將會與試坐員商討最合適的工作時間。

除此之外，澳洲也有其他特殊的工作，如「輪胎裝修學徒」。據了解，該職缺每年可享長達4個月的休假，年薪約為新台幣323萬元，而隨著工作經驗增加，薪水也會逐步調漲。然而值得一提的是，因礦區工作存在著高風險，須長時間受烈日曝曬，所以即使薪水高，也幾乎沒有人願意嘗試。

澳洲 職缺 薪水 追劇

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