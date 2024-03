變醜了？研究證實：碳水化合物吃太多的人對異性吸引力下降

英文有句諺語「You are what you eat」,意思就是我們吃什麼就會像什麼,法國近期一項研究證實這句話可能是真的!該項研究發現,受試者吃完含高碳水化合物的精緻食品以後,異性竟覺得對方的臉變得比較沒有吸引力。

據《紐約郵報》(New York Post)報導,這項研究於3月6日發表在期刊《Plos One》中。法國南部的蒙佩利爾大學(Université de Montpellier)研究團隊邀請104名異性戀男性和女性在早餐時進行實驗。

專家將受試者分為兩組以後,分別安排吃高碳水化合物的食物當早餐,以及吃低血糖波動的食物當早餐。用完餐兩小時後,研究團隊為受試者拍攝照片,再邀請異性評分照片。

研究發現不論是男女,吃完高碳水化合物以後被打得分數比較低。除此之外,有些受試者在實驗前調查表示自己平常就都吃高碳水的早餐和零食,這些受試者的吸引力分數也較低。

研究團隊表示,臉部的吸引力絕對是社交互動的重要因素之一,接下來團隊將擴大研究樣本數,希望能夠釐清為什麼高碳水飲食會影響臉部吸引力。