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變醜了？研究證實：碳水化合物吃太多的人對異性吸引力下降

聯合新聞網／ 綜合報導
受試者吃完高碳水食物以後，臉部吸引力評分隨之下降。示意圖／ingimage
受試者吃完高碳水食物以後，臉部吸引力評分隨之下降。示意圖／ingimage

英文有句諺語「You are what you eat」，意思就是我們吃什麼就會像什麼，法國近期一項研究證實這句話可能是真的！該項研究發現，受試者吃完含高碳水化合物的精緻食品以後，異性竟覺得對方的臉變得比較沒有吸引力。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究於3月6日發表在期刊《Plos One》中。法國南部的蒙佩利爾大學（Université de Montpellier）研究團隊邀請104名異性戀男性和女性在早餐時進行實驗。

專家將受試者分為兩組以後，分別安排吃高碳水化合物的食物當早餐，以及吃低血糖波動的食物當早餐。用完餐兩小時後，研究團隊為受試者拍攝照片，再邀請異性評分照片。

研究發現不論是男女，吃完高碳水化合物以後被打得分數比較低。除此之外，有些受試者在實驗前調查表示自己平常就都吃高碳水的早餐和零食，這些受試者的吸引力分數也較低。

研究團隊表示，臉部的吸引力絕對是社交互動的重要因素之一，接下來團隊將擴大研究樣本數，希望能夠釐清為什麼高碳水飲食會影響臉部吸引力。

早餐

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