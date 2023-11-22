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為Cosplay狠下心！櫻花妹狂減20公斤大消風 還原「原神1角色」網超嗨

聯合新聞網／ 綜合報導
TAOPEKO為了重返Cosplay，努力減重約20公斤，找回纖細的體態。圖／取自X@pezant_person
TAOPEKO為了重返Cosplay，努力減重約20公斤，找回纖細的體態。圖／取自X@pezant_person

不少人為了「神還原」自己喜愛的角色，都會努力學習各種裝扮技巧，在Cosplay上花費不少心血。日本一名Coser也分享自己的奮鬥過程，過去曾中斷活動的她，為了重返Cos圈狠下心來減下了20公斤，日前她也曬出對比照，驚人的差異立刻引來網友目光，許多人都被這勵志過程激勵。

日本妹子TAOPEKO（タオぺこ）擁有11年Cosplay的經驗，然而過去3年她曾中斷Coser的活動，體態也在這段休息期間「走鐘」，體重來到了67公斤。後來，TAOPEKO決心重返Cosplay領域，為了不要對不起Cos的角色，她開始專注於瘦身，因不間斷的努力讓她成功瘦下約20公斤，找回纖細苗條的體態。

TAOPEKO在網路上曬出「減肥前後差異照」，引發網友熱烈討論。圖／取自X@pezant_person
TAOPEKO在網路上曬出「減肥前後差異照」，引發網友熱烈討論。圖／取自X@pezant_person

日前，TAOPEKO也在社群平台X上分享減肥前後差異照」，體重大消風的她Cos遊戲《原神》中的角色「申鶴」，大展凹凸有致的身材，纖細的大長腿更是讓人移不開視線，「神還原」角色的模樣。TAOPEKO也透露，雖然不討厭當時較圓潤的身形，但她更喜歡自己減肥後的模樣，她也向粉絲們喊話，直言自己會繼續努力下去，期盼讓大家看見更有自信的樣子。

超狂對比照掀起網路熱議，許多人都驚呼「瘦了20公斤真的超猛」、「減下20公斤後，變得很漂亮」、「努力是不會騙人的」，也有人大讚「真的太厲害了！這就是努力的成果啊」、「妳真的超漂亮又超可愛的」、「簡直是冒著生命危險來Cosplay，真的很佩服妳的努力」。

TAOPEKO在活動中Cos成遊戲《原神》中的角色「申鶴」。圖／取自X@pezant_person
TAOPEKO在活動中Cos成遊戲《原神》中的角色「申鶴」。圖／取自X@pezant_person

日本 正妹 COSPLAY 減肥

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