疑不滿被超車！女騎士跳上汽車引擎蓋 慘遭司機狠踩油門「載走」
東海岸路發生公路糾紛，一名腳踏車女騎士疑似不滿轎車司機超車，不僅肉身擋車理論，還跳上轎車的引擎蓋，豈料這麽做也擋不住對方，轎車司機竟直接開車離開。
根據Beh Chia Lor的Facebook頁面今天（3日）上載的13秒視頻，事發地點是東海岸路126號的路段。
根據視頻，一名戴著頭盔、穿著黃色上衣的女騎士站在一輛黑色汽車前，司機沒有下車。
當車子開始移動時，女騎士突然跳上汽車的引擎蓋，整個人趴在上面，相當驚險。
但這並擋不住司機的去路，對方毫不猶豫地踩下油門，「載」著女騎士往前行，畫面觸目驚心，連掌鏡者都連聲驚呼：「我的天啊！」
視頻沒有拍到女騎士事後的情況，車子往前開了一段路後，車頭已經看不見人，不知女騎士是否已經跌落。
網友Sam Loh留言稱目擊了這起事件，根據他的說法，女騎士是不滿轉彎時被轎車司機超車，所以跟對方起衝突。
視頻引發網友熱議，截至午夜已有超過420人轉載，超過410人留言。多數網友都留言指，「不論如何，司機開車就是不對了」、「司機不應該開車的，非常危險」等。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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