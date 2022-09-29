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開飛機也會「出車禍」？ 英國機場兩架飛機在跑道擦撞

聯合新聞網／ 綜合報導
乘客拍下現場照片，可以看出有不少警車及救護人員到場支援。圖擷自推特
乘客拍下現場照片，可以看出有不少警車及救護人員到場支援。圖擷自推特

日前英國傳出飛機擦撞事故，有兩架班機在跑道上發生輕微碰撞，所幸無人受傷。

據《衛報》（The Guardian）報導，9月28日當地時間晚上8時許，一架冰島航空的班機與大韓航空的班機在機場發生碰撞，目前事故發生經過仍在調查中。所幸意外並未對其他班機起降造成影響，因此機場仍正常運作。

這起事件發生在倫敦的希思羅機場（Heathrow Airport），機場發言人表示，目前沒有傳出人員受傷的消息，緊急服務小組也已經參與協助，會確保所有乘客和機組人員安全。

《衛報》一名編輯薩巴格（Dan Sabbagh）正巧是大韓航空機上的乘客。他當時準備飛往首爾，卻遇上這起事故，趕緊拍下幾張照片。他表示，後來機場因安全緣故要求所有乘客下機。

另一名乘客泰勒（Richard Taylor）表示，他在飛機滑行過程中看到大韓航空的班機左機翼擦撞到冰島航空班機的機尾，當時冰島航空的班機機尾看起來「有像是碎片的東西」。

倫敦消防局及救護單位也派出救護車一同前往協助。救護單位發言人表示，得知這起事件後，該單位便派出專業救護人員到場協助，不過抵達乘客接待中心後，確認現場沒有乘客需要急救或送醫治療。

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