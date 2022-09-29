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影／皇家衛兵大聲喝斥「站遠一點」 小女孩嚇得逃走

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享自己拍到皇家衛兵，對一位擋住行進路線的小女孩大聲斥喊，而嚇哭她。讓不少網友紛紛為女孩抱不平，表示必要對小孩那麼兇嗎？圖擷自@octavioalmanza16
網友分享自己拍到皇家衛兵，對一位擋住行進路線的小女孩大聲斥喊，而嚇哭她。讓不少網友紛紛為女孩抱不平，表示必要對小孩那麼兇嗎？圖擷自@octavioalmanza16

英國女王逝世，由國王查爾斯三世接任王位，不禁讓大家放大檢視王室風格是否會隨著改變？有網友分享自己拍到皇家衛兵，對一位擋住行進路線的小女孩大聲斥喊，而嚇哭她。讓不少網友紛紛為女孩抱不平，表示必要對小孩那麼兇嗎？

根據《Metro》報導，在網友分享的影片裡，該皇家衛兵對女孩大聲喝斥，請她站遠一點，女孩因為突如其來的大喊，而哭著跑開。

不少網友對此情形持不同看法，有人認為皇家衛兵的口吻可以再和善些，也質疑「有必要這樣嚇小孩嗎？」，但也有人認為皇家衛兵只是善盡他的職責，做好份內工作。另一位網友直接點出，這些皇家衛兵不是為了吸引公眾目光，他們在那是為了履行職責。

過去也發生過不少皇家衛兵被拍到與遊客發生衝突的畫面，但許多時候是遊客違反規則，而皇家衛兵出手制止的情形。

英國女王 查爾斯三世

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