巴菲特：AI詐騙恐成高成長產業

有「股神」稱號的波克夏執行長巴菲特表示，他對人工智慧（ＡＩ）一無所知，但最近看到了一個「ＡＩ生成的巴菲特」影片，讓他感到不安。他也示警ＡＩ詐騙可能成為下個龐大的「高速成長產業」，並將ＡＩ與人類發展核武相提並論，如同是讓精靈從瓶子放出來後，當造成的負面後果讓人感到害怕，但已無法讓精靈回到瓶中，「而ＡＩ有點類似這個狀況」。

波克夏股東年會四日舉行，九十三歲的巴菲特表示，波克夏的主要投資仍將集中在美國，暗示不太可能擴大投資中國大陸、香港及印度；針對波克夏上季大砍蘋果持股百分之十三，巴菲特解釋背後原因是稅務考量，並強調他對蘋果的看法並未改變。

今年波克夏股東會和往年最大的不同，是少了去年十一月去世的前副董事長孟格，往年孟格都會坐在巴菲特身旁，而且常常以幽默風趣的口吻補充巴菲特的論點。今年坐在巴菲特身邊是兩位副董事長詹恩（Ajit Jain）和亞伯（Greg Abel），兩人分別執掌波克夏的保險事業、非保險事業。巴菲特在股東會上數度暗示，亞伯將在會他離世後接掌波克夏。

對於為何大砍蘋果持股？巴菲特說，這是這筆投資獲致龐大收益後的稅務考量，因為政府為因應持續膨脹的財政赤字，目前百分之廿一的企業稅往後可能調高，「大家應該不會介意我減持一些蘋果股票吧。」他對蘋果的長期看法並未改變，到今年底時蘋果「極可能試我們持有的最大普通股部位」。

巴菲特指出，就算他卸任，波克夏仍將繼續持有美國運通、蘋果及可口可樂，而且蘋果是比美國運通和可口可樂「更好的企業」，除非發生了真正改變資金配置策略的重大事件，蘋果仍將是該公司的最大投資。蘋果執行長庫克也出席股東會，他表示有波克夏為股東是「殊榮」。

根據上季財報，波克夏坐擁一八二三億美元的現金與約當現金，巴菲特說，以當前市況，他對擁有這麼多現金感到自在，甚至還說預期年底會觸及兩千億美元也很合理，他會對新機會保持審慎是因為缺乏「合理」的機會，預料下個重大交易仍不會在海外，他「從不擔心錯失自己不了解的事物」。他也說，「我們很樂意花錢，但除非我們認為我們正在做的事情風險很小、而且可以賺很多錢，否則我們不會花錢」。

在被問到是否會加碼投資中國大陸和香港時，表示波克夏的主要投資仍將集中在美國，但他暗示正在評估加拿大一筆投資，並坦承對日本商事的投資具有「超凡吸引力」，但「我們不太可能會在其他國家做出重大投資」，印度市場可能是「未被探索的機會」，但將交由下一代管理團隊決定。