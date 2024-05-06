乾旱緩解 巴拿馬運河船舶數量回升

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

最新研究顯示，巴拿馬運河聖嬰現象所造成的乾旱現象已緩和，船舶抵達數量日漸回升，但專家警告，若聖嬰現象又發威，當局可能再度被迫限制船隻通過數量。

英國金融時報（FT）報導，Marine Traffic數據顯示，在歷經六個多月干擾後，巴拿馬運河今年4月的船隻抵達數量為739艘，雖低於去年同期的1,026艘，但遠多於2月低點的692艘。

巴拿馬運河賴以調整船閘水位的加通湖水位去年6月降至歷史低點，迫使巴拿馬運河管理局限制船舶數量，今年3月中才回升，在接下來5月~12月的雨季，運河水位預料將提高逾2公尺。

世界氣候歸因組織（WWA）日前發布的研究顯示，去年聖嬰現象使太平洋海平面升溫，導致巴拿馬去年降雨量比往常減少約25%，是當地歷來第三乾旱的年份。研究員指出，去年巴拿馬降雨稀少機率提高一倍的成因是聖嬰現象，而非溫室效應。

不過，WWA科學家也警告，巴拿馬運河管理局為了確保當地居民有充足的飲用水，未來可能再度被迫減少船隻通行數量，尤其是在聖嬰年。

巴拿馬運河 聖嬰現象 雨量

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