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就業降溫重燃美國今年降息希望 台積電ADR勁揚3.9％

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國就業數據公布後，期貨交易將Fed首度降息的預期從11月提前至9月，並反映今年會降息兩次。歐新社
美國就業數據公布後，期貨交易將Fed首度降息的預期從11月提前至9月，並反映今年會降息兩次。歐新社

美國股市周五大漲，創下兩個多月來最佳表現，美國關鍵就業報告低於預期，重燃今年降息的希望，容易受到利率走勢牽動的科技股和半導體股領軍大漲，台積電ADR大漲3.9%。

就業降溫，加上蘋果（Apple）財報激勵，道瓊工業指數周五上漲450點，標普500指數和那斯達克綜合指數分別大漲1.3%和2%。有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）降到一個多月來最低。一周下來，那斯達克和道指漲幅均在1%以上，標普也漲0.5%。

費城半導體指數周五大漲2.4%，台積電ADR和輝達（Nvidia）分別大漲3.9%和3.5%。

蘋果大漲6%，創下一年多來最大漲幅，該公司上季營收優於預期，並預測本季營收將重返成長；此外 ，蘋果董事會通過實施美國企業史上最大、規模達1,100億美元的庫存股計畫。

就業數據公布後，期貨交易將Fed首度降息的預期從11月提前至9月，並反映今年會降息兩次。對利率敏感的美國2年期債券殖利率下跌7個基點至4.81％，10年期公債殖利率報4.498%，低於上個交易日的4.569%。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比接受彭博電視訪問表示，周五的就業報告讓他對美國經濟並未過熱感到放心；另外，Fed理事鮑曼說，通膨可能會有一段時間維持偏高。但她仍認為，隨著利率保持在當前水準，物價漲幅終會降溫。

但今年降息之路並非全然明朗。Girard投資總監查布（Timothy Chubb）提醒：「現在就反映多次降息為時過早，單單一個數字不能決定勢勢。總的來說，Fed只是掌握所需的證據。」

下周安謀（Arm）和軟體公司Palantir將公布財報，可以一窺這兩家公司是否持續受益於人工智慧（AI）帶來的需求。在科技巨人大舉投資人工智慧（AI）基礎設施的激勵下，輝達和台積電短短兩周已分別大漲16.5%和10.9%。

Fed 台積電 指數 美國

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