日圓強漲 亞幣同步走升

日圓兌美元本周強漲逾3%，有望寫下2023年1月以來最大周線漲幅，隨亞洲各國加強口頭和直接進場干預力道，亞洲貨幣本周也有望創下近兩個月來最佳單周表現。

日圓匯率3日持續走高，盤中一度升值0.57%至152.76日圓兌1美元，是兩周以來高點，本周至今勁揚3.4%，是16個月來最棒表現。彭博亞幣指數本周截至3日傍晚上漲約0.35%，漲幅雖不大，但已是3月初以來最大周線漲幅，從日圓到人民幣、韓元、台幣，除了印度盧比小跌外，其餘主要亞幣全都走高。

主要受惠於以日本銀行（央行）為首的各國央行實施各種阻貶措施，以及美聯準會（Fed）本周決策會後發出不那麼鷹派的信號。

日本當局本周疑似二度出手阻貶日圓，市場從日銀數據推測，日本政府總計砸下9.16兆日圓（598億美元）進場，要將日圓從34年低點拉回。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰表示，在美國就業報告數據出爐前，市場人士正買回亞洲新興市場貨幣。

他還說，亞幣也受到美元／日圓的多頭平倉提振。

不過對日圓預測最準的機構表示，雖然日本當局可能努力遏制本幣跌勢，但日圓兌美元仍可能跌至165。

RBC資本市場的亞洲外匯策略主管陳艾文（音譯，Alvin Tan）預計，日圓有可能跌至1986年以來最低。日圓走弱主因是美國與日本之間巨大的利差，即使市場對日銀可能干預有預期，也不足以完全平息看跌情緒。