快訊

太古集團與近代中國：從「糖」發跡的商業帝國

貧富差距惡化！家庭財富「最富最貧差66.9倍」

新股抽籤又來了！這檔抽中有望賺逾9萬…賺紅包別錯過「限時3天」

10年期公債殖利率若突破5% 標普500指數會出大事

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據過去幾年標普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，標普500指數將跌逾5%，殖利率破5%，指數將大跌12%。路透
根據過去幾年標普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，標普500指數將跌逾5%，殖利率破5%，指數將大跌12%。路透

10年期公債殖利率正不斷攀高，很快會碰上重要關卡5%。華爾街肯定不會為此里程碑喝彩，因美股料將受重創。

這個殖利率目前略高於4.6%，比2月低點3.8%幾乎高出整整一個百分點。殖利率攀升的原因有二： 一是通膨高於預期，二是市場預計聯準會不會很快降息。

4.6%與5%相距不遠。Macro Risk Advisors公司首席技術策略師John Kolovos表示，突破4.7%後將有明確訊號顯示：升勢尚未結束。

4月，10年期公債的殖利率曾兩度達約4.7%。當時買家太多，導致債券價格上漲，殖利率快速下滑。這次，如果是賣家處於主導地位，他們將壓低公債價格，推升殖利率，而5%就在不遠處。

這對股市來說會有問題。

標普500指數在上周五飆升後，比盤中最高紀錄低了近3%。股市幾周前大跌，如今再次上揚，很大程度是因為交易者仍然認為，如果10年期債券殖利率破不了4.7%，會往下走。

但小心殖利率突破4.7%或更高，會破壞美股走勢。較高的殖利率將拉高消費者和企業的借貸成本，令其節制支出，結果造成經濟成長緩慢。分析師恐調降企業獲利預測。影響所及的是股票估值。

政府公債的高殖利率會吸引那些對估值過高感到不安的投資人

目前，標普500指數的交易價格約為分析師對未來12個月利潤預期的20倍，意味投資人持有該指數所獲得的收益僅有5%，與債券相比幾無額外回報。

但股東會希望獲得更高的報酬率，以補償買股承擔的額外風險。這就是為什麼10年期公債一旦顯著上漲都會引發拋售。

Kolovos說，根據過去幾年標普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，標普500指數會從目前的5,100點跌到4,800點。如果殖利率破5%，標普500指數將跌至4,500點左右，比當前水準大跌12%。

所以，務必關注殖利率。

投資人 指數 標普

延伸閱讀

金控發股息超過2,000億 加計國泰金、台新金配息 總金額將寫次高

中信金（2891）亮燈…漲停價殖利率也超過5％！ 專家：金融股少見股本大的更是罕見

七家金控配息出爐…殖利率最高7％！ 她：會選金融股還高股息ETF？

兆豐金（2886）現金股利1.5+股票0.3共配1.8元史上新高！ 專家：還原殖利率約6.55％

相關新聞

道指漲近150點 特斯拉飆逾15% 推升那指

受特斯拉提振，美股收高，交易員為本周企業財報和聯準會會議做好準備。

10年期公債殖利率若突破5% 標普500指數會出大事

10年期公債殖利率正不斷攀高，很快會碰上重要關卡5%。華爾街肯定不會為此里程碑喝彩，因美股料將受重創。

油價下跌逾1％因以哈展開停火談判 金價變動不大

國際油價周一(29日）下跌超過1美元，在開羅舉行的以色列和哈馬斯停火談判緩解了人們對中東衝突擴大的擔憂，而美國通膨數據打...

台積電ADR連續三日上漲 跟隨費半漲勢

台積電ADR周一小漲0.1%，收在138.50美元，較台北交易溢價13.5%。費城半導體指數上漲0.6%，已連續六日上漲...

歐舒丹可能要下市了 董事長提出18億美元私有化交易案

歐舒丹的億萬富豪老闆蓋格（Reinold Geiger）希望將這家護膚保養品公司私有化，讓歐舒丹下市，終結該公司在香港證...

美股在特斯拉和蘋果帶動下收高 投資人看好財報季

美國股市周一收漲，特斯拉（Tesla）和蘋果（Apple）領漲，儘管投資人預料聯準會（Fed）會在更長時間內按兵不動，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。