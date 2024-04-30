10年期公債殖利率若突破5% 標普500指數會出大事

10年期公債殖利率正不斷攀高，很快會碰上重要關卡5%。華爾街肯定不會為此里程碑喝彩，因美股料將受重創。

這個殖利率目前略高於4.6%，比2月低點3.8%幾乎高出整整一個百分點。殖利率攀升的原因有二： 一是通膨高於預期，二是市場預計聯準會不會很快降息。

4.6%與5%相距不遠。Macro Risk Advisors公司首席技術策略師John Kolovos表示，突破4.7%後將有明確訊號顯示：升勢尚未結束。

4月，10年期公債的殖利率曾兩度達約4.7%。當時買家太多，導致債券價格上漲，殖利率快速下滑。這次，如果是賣家處於主導地位，他們將壓低公債價格，推升殖利率，而5%就在不遠處。

這對股市來說會有問題。

標普500指數在上周五飆升後，比盤中最高紀錄低了近3%。股市幾周前大跌，如今再次上揚，很大程度是因為交易者仍然認為，如果10年期債券殖利率破不了4.7%，會往下走。

但小心殖利率突破4.7%或更高，會破壞美股走勢。較高的殖利率將拉高消費者和企業的借貸成本，令其節制支出，結果造成經濟成長緩慢。分析師恐調降企業獲利預測。影響所及的是股票估值。

政府公債的高殖利率會吸引那些對估值過高感到不安的投資人。

目前，標普500指數的交易價格約為分析師對未來12個月利潤預期的20倍，意味投資人持有該指數所獲得的收益僅有5%，與債券相比幾無額外回報。

但股東會希望獲得更高的報酬率，以補償買股承擔的額外風險。這就是為什麼10年期公債一旦顯著上漲都會引發拋售。

Kolovos說，根據過去幾年標普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，標普500指數會從目前的5,100點跌到4,800點。如果殖利率破5%，標普500指數將跌至4,500點左右，比當前水準大跌12%。

所以，務必關注殖利率。