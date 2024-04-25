IBM又買軟體公司 上季諮詢事業沒表現股價盤後跌近9%

IBM的諮詢部門上季表現平庸，令投資人失望，公司股價在周三（24日）盤後交易大跌近9%；同一天宣布的收購軟體公司HashiCorp計畫，沒有產生拉抬股價作用。IBM維持全年自由現金流在120億美元的預測不變。

IBM上季銷售年增1%至145億美元。投資人聚焦的諮詢事業，是IBM第二大事業部門。諮詢部門上季營收52億美元與去年同期一致。彭博行業研究資深分析師Anurag Rana表示，IBM諮詢部門的財報反映出「資訊科技開支的氣候偏弱」，也就是企業客戶在經濟情勢不確定的環境下，繼續緊縮他們的資訊科技開支。

公布財報之外，IBM周三另外宣布，公司已經同意以企業價值64億美元收購HashiCorp。HashiCorp銷售軟體給企業，幫助企業管理雲端營運。這是2019年IBM以318億美元買下軟體公司Red Hat之後，金額最大的一筆收購。

IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）致力將IBM這家科技硬體轉型至提供軟體與服務的高成長公司。去年也花了46億美元買下另一家軟體公司Apptio。