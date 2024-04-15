大陸產能過剩問題 葉倫可能揪伴施壓

日前警告中國大陸乾淨能源產品產能過剩問題的美國財長葉倫，預料將在本周的20國集團（G20）財金首長會上，拉攏更多國家對中國大陸施壓。

彭博資訊報導，葉倫本周正接待參加國際貨幣基金（IMF）和世界銀行春季年會的各國政要，包括七大工業國集團（G7）和G20的財金首長。

由於美國在這些論壇位居主導地位，預料將試圖聯合歐洲、亞洲和拉丁美洲的其他國家，表達對中國大陸產能過剩的憂慮。一名美國官員透露，多國預料本周將討論產能過剩問題。

美國外交關係委員會貿易政策研究員馬納克表示，葉倫表明這是美國關注的問題，也預告中國大陸接下來將有行動，例如貿易管制。

在歐盟調查中國大陸電動車是否享有不公平補貼後，美國已暗示正在研究對中國大陸電動車加徵關稅，總統拜登在國內有對陸強硬的政治理由。

大西洋理事會地緣經濟中心主管李普斯基說，即便產能過剩沒列入IMF與世銀春季會議的正式議程，各國本周也將討論，美國想表明這不僅是美國的憂慮，也是歐洲、日本和巴西的憂慮。