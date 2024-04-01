看好股息成長 這家基金經理人認為亞洲AI股值得追高

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經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Sam Konrad管理的Jupiter Asian Income 過去五年中表現領先97%同類型的基金。Konrad之LinkedIn
Sam Konrad管理的Jupiter Asian Income 過去五年中表現領先97%同類型的基金。Konrad之LinkedIn

亞洲投資人擔心人工智慧（AI）概念股過熱之際，有一位績效領先的基金經理人卻建議繼續加碼AI股，還給了一個令人驚訝的理由：股息。

Jupiter Asian Income 共同基金經理人 Sam Konrad 接受彭博訪問時說：「我們在亞洲所持有的科技公司資產負債表淨值都是正的，目前均配息，我們預料股息未來幾年配息會隨獲利增加。」相較之下，「美國同業不重視發股息」。

收益型基金以投資於風險較低、穩定配息的股票而得名，但 Konrad 表示，他的策略是將科技股持股比率提高到32％的歷史高位，成為目前首要持股。最大持股是聯發科（2454），台積電（2330）和三星電子分居二、三。

Konrad 說：「當我們檢視我們所持有的亞洲科技股的價位，和美國科技股甚至歷史的價位來比較時，都非常有吸引力。」規模20億美元的 Jupiter Asian Income 過去五年中表現領先97%同類型的基金。

台積電按未來一年預估獲利計算的本益比約為19倍，與五年平均值相符，而費城半導體指數已高達27倍。聯發科2024年度股利殖利率可達5.2%，而輝達（Nvidia）只有0.02%。

亞洲企業股利預料也會有不錯的成長。根據彭博彙整的數據，相較於費半的20%，彭博亞太區半導體指數的股息未來一年預料將成長近30%。

Konrad 表示，他青睞的是就技術而能力能夠超越美國同業的「全球領先者」。美國雖以設計和消費性軟體知名，亞洲仍擁有很多重要但不太知名的代工業者和供應商。

半導體 科技股 美國

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