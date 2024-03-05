美股受蘋果、特斯拉拖累下跌 輝達帶動晶片股繼續走高

美國股市三大指數周一全面下跌，受輝達（Nvidia）之外其他大型科技股「七雄」回落所累，在經濟數據公布和聯準會（Fed）主席鮑爾國會作證之前稍事整理。

道瓊工業指數跌97.55點，跌幅0.3%，報38,989.83點；標普500指數跌6.13點，或0.1%，收在5,130.95點；那斯達克綜合指數回落67.43點，跌幅0.4%，報16,207.51點。

債券市場，美國10年期公債殖利率收於4.218%，高於上周五的4.180%。

輝達上周五收盤市值首次突破2兆美元後，周一再大漲3.6%。但七雄中的其他股票——Alphabet、亞馬遜(Amazon.com)、蘋果公司(Apple)、Meta Platforms、微軟(Microsoft)和特斯拉(Tesla)全面下跌。

受到輝達鼓舞，費城半導體指數收盤繼續上漲1.1%，台積電ADR也上漲3.3%，較台北交易溢價20.2%。

蘋果收跌2.5%，該公司因阻止Spotify和其他音樂串流媒體服務告知用戶除Apple Store以外的支付選項而被歐盟處以20億美元的反壟斷罰款。

特斯拉大跌7.2%，在標普500指數成份股中表現最差，在大陸製的電動車銷量數據令人失望。中國乘聯會發布的初步數據顯示，特斯拉2月中國產汽車銷量為60,365輛，創下2022年12月以來最低水準，較去年同期少了19%。

AI伺服器製造商美超微電腦（Super Micro Computer）大漲18.7%，和德克斯戶外用品公司（Deckers Outdoor）在正式納入標普500指數成分股之前走高。

標普500指數在當日午後略微轉升後，最後一個小時的交易中又告失守，最後幾分鐘的交易中跌至平盤下方。

富國銀行投資研究所高級全球市場策略師Scott Wren表示，投資人正在靜候周二的服務業數據和周五的非農就業數據，以了解美國經濟的健康狀況。

鮑爾將於周三和周四在國會作證，分析師認為最近通膨攀升後，他將繼續對政策持觀望態度。