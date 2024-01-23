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有強勁經濟和企業財報護體 道瓊、標普、費半均創新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
費城半導體指數收漲0.3%，創下歷史新高，輝達（Nvidia）上漲0.3%，也再創歷史新高。美聯社
費城半導體指數收漲0.3%，創下歷史新高，輝達（Nvidia）上漲0.3%，也再創歷史新高。美聯社

美國股市周一小漲，但已足以讓主要指數再創新高，道瓊工業指數首次突破38,000點。投資人看以走得太遠太快，卻有強勁的經濟表現和企業財報護體。

道瓊工業指數上漲138.01點，漲幅0.4%，收在38,001.81點，再創歷史新高。標普500指數上漲0.2%，本周伊始再創新高，收在4,850.43點。科技股集中的那斯達克綜合指數上漲0.3%，收在15,360.29點。

那斯達克100指數上漲0.1%，報17330.38點，也收在紀錄高點；羅素2000指數上漲2%，報1983.381點。

費城半導體指數收漲0.3%，也創下歷史新高，輝達（Nvidia）上漲0.3%，也再創歷史新高。

財報季本周進入高潮，包括Netflix、特斯拉和英特爾等公司將報告業績。

Nationwided的Mark Hackett 說，「上周五創新高的勢頭正在愈發旺盛，雖然我們可能不會直接飛向月球，但當前的環境令人鼓舞，這提醒投資人現金並不總是為王。」

CIBC Private Wealth US的David Donabedian說：多頭題材出現變化，投資人的樂觀情緒之前來自於即將Fed大幅降息。現在投資人轉向認為經濟是刀槍不入，認為無論利率升到多高經濟都將繼續安度。」

最近幾周，微軟(Microsoft)和其他科技巨人成了推升道瓊工業指數的後盾。高盛股價周一上漲1%，也是道指主要貢獻者。

美國10年期公債殖利率周一下跌至4.093%。

iShares U.S. Home Construction ETF上漲約1.8%，創下歷史新高。先買後付服務公司Affirm的股價大漲5.2%。

吉利德科學（Gilead）的抗癌藥物Trodelvy無法顯著改善晚期肺癌患者的存活時間，收盤股價重摔10.2%。

大型中國公司的美國存託憑證(ADR)下挫，追隨香港和中國大陸市場最近的跌勢。阿里巴巴(Alibaba)、百度(Baidu)、京東(JD.com)和拼多多(PDD)等互聯網股票均下跌。這一拋售壓力在周一拖累納斯達克中國金龍指數。由於投資人對中國經濟情況的疑慮加劇，該指數今年來已累計下跌逾16%。

指數 投資人

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