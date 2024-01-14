即時短評／拜登真心話？不支持台獨對賴清德畫紅線

美國總統拜登對於台灣大選，軟中帶硬的回應，沒有恭賀的喜悅，只有簡明易懂的「我們不支持台灣獨立」，美中共同管控台海局勢的氛圍漸濃，這一次華府出手，對民進黨總統當選人賴清德重新表達了美國的基本立場。

早在拜習會之前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去年6月訪問北京，中方直率地提出對賴清德的不信任，要求華府表態，拜習會後聲明，沒直接觸及台灣選舉，但可以想像其中可能出現的激烈討論。

美國反對外部干預台灣選舉，選前還是有些舉措，派代表團訪台，將航空母艦雷根號與卡爾文森號打擊群部署在台灣東岸的西太平洋海域，這是美國管控局勢的手段。

相較於四平八穩的布林肯聲明，拜登直率的回答，不免令人意外，對台灣選舉的回應，他說，「我們不支持（台灣）獨立」，這是拜登心裡早就有的答案，他也只打算提這個，因為這是維繫台海穩定的最主要原因，若說中共武統是威脅，台灣獨立是核彈級的恐怖，會破壞整個區域穩定，外人還很難有合理的立場介入其中。

拜登曾經眼睛眨都不眨，再三肯定會以軍事捍衛遭遇中國大陸侵略的台灣，現在大家終於理解，若是台獨引發衝突，可能就不是那麼回事情，拜登畫台獨紅線，這條紅線似是韁繩，駕馭務實台獨工作者，這招算先發制人，賴清德的對美外交，首要可能就是澄清疑慮。

與陳水扁的機會主義和蔡英文的柔性統治相比，賴清德棉裡藏針的手腕，透過柔性姿態伺機尋求空間，如今賴清德已經是要成為美中台三角關係當中的利害關係人，美國為了其自身的安穩，必先敲打敲打，確保美台利益一致。

拜登這句話也是說給北京聽，請北京稍安勿躁，不要立刻對台灣選舉採取過激舉動；北京清楚理解選票呈現的態勢，就是民進黨不代表台灣主流民意，所以在北京來說，選舉阻擋不了統一大勢，北京靜觀其變，這是中共慣有的耐性，接下來就看賴清德的總統就職演說，如何闡述他的務實台獨。