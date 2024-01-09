遊隼號月球任務 登陸器升空後太陽能板有異常
今天發射升空的美國私人企業月球任務遇到了技術問題，太空機器人公司Astrobotic指出，自家的月球登陸器「遊隼號」出現異常狀況，導致太陽能板無法穩定面向太陽。
英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，遊隼號（Peregrine）若失去充電和維持供電的能力，這項登月任務會無法繼續進行。
發射升空7小時後，Astrobotic發布了這項任務的最新狀況。Astrobotic透露，工程師正研究問題，且將在獲得更多訊息後提供最新資訊。
遊隼號是透過「火神號」（Vulcan）火箭從美國佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空。
這輛登陸器預計啟程前往月球，試圖達成美國50年來首次月球軟著陸。倘若任務順利，遊隼號也將完成有史以來首次由私人企業進行的月球軟著陸。
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