聯準會降息 留意4指標3變數

美國聯準會（Ｆｅｄ）上月發布的最新利率預測「點狀圖」顯示今年可能降息三次、每次降一碼，但市場預期可能降息六、七次。巴隆周刊（Barron's）報導，聯準會今年降息前景將在未來幾個月進入關鍵期，投資人除了常用的通膨指標，也應關注四項重要指標、以及三大變數。

巴隆指出，投資人要注意的第一個重要指標是工資成長與服務通膨，美國消費品物價通膨已降溫，但工資成長和服務費漲勢仍相對火熱，有礙通膨進一步減緩。若勞工成本能回穩，聯準會抗通膨之戰將贏得另一場勝利。其次為居住成本與住宅供給，因為居住成本是推升通膨的另一股主要力量，房價能否下跌，大致取決於待售餘屋供給是否增加。

第三個指標是消費者信心與通膨預期，若民眾預期物價將持穩，就會延後購買行為，幫助壓低通膨；美國消費者去年十二月對一年後通膨預期已降至百分之三點一，是二○二一年三月以來最低。

最後是美債殖利率與利差，美國十年期美債殖利率與二年期殖利率的差距，二○二二年來便呈現「殖利率曲線倒掛」，即短債殖利率高於長債殖利率，在殖利率曲線倒掛後，通常隔十二到十五個月，經濟便陷入衰退期。

另一方面，投資人也須留意聯準會今年決策的三個變數，首先是新成員獲得決策投票權，今年將有四人獲得投票權，包括里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金、亞特蘭大的波斯提克、舊金山的達利，以及克里夫蘭的梅斯特，將改變聯準會投票成員的鷹鴿結構。

第二個變數是美國進入選舉年，十一月的總統大選將增添決策挑戰，若官員在春季或夏季降息，讓經濟恢復熱絡，在野的共和黨可能批評聯準會意圖拉抬民主黨選情；若聯準會官員下半年才啟動降息循環，民主黨可能認為將傷害連任的勝算。

第三個變數是長期利率，聯準會的另一挑戰是導正市場對貨幣政策未來走向的預期，難以復返疫前的低利率時代。即使聯準會今年開始降息，利率水準幾乎肯定仍將遠高於金融海嘯後的「近零」水準。