創投進軍國防領域 和平有礙獲利？台海若動盪 有人會賺翻

俄烏戰爭遲遲未能結束，中東又爆發以哈戰爭，促使創投業者把目光轉向國防領域。根據智庫昆西研究所（AuincyIntitute）旗下線上刊物Responsible Statecraft的報導，這讓創投或創投資支持的公司對於衝突抱持「鷹派」態度。甚至有創投公司的代表幸災樂禍直言，如果台灣所在的太平洋發生動盪，他們的部分投資可能飆漲10倍。

美國的創投在過去四年對國防新創事業的投資增加了一倍，2019年時大約160億美元，2023年的前五個月就完成了近170億美元的200多筆國防和航太交易。

哪些創投進入國防領域？

億萬富豪提爾（Peter Thiel）旗下的Founders Fund、科技圈知名的Andreessen Horowitz和關注生命科學相關領域的Lux Capital，已成為國防領域後起之秀，該領域明日之星包括Anduril、Hadrian和Rebellion Defense。創投除獲得高額投資報酬外，也累積了對美國外交政策的影響力。

創投支持的公司對老牌國防承包商，如洛克希德馬丁和前雷神公司的RTX，構成了強力挑戰。例如Founders Fund支持的Palantir四年前擊敗RTX，獲軍方8億美元合約。2020年才成立的機械零件新創公司Hadrian已頭角崢嶸，2023年末籌到近1億美元資金。

創投也協助Rebellion Defense迅速崛起，2019年籌得6,300萬美元，背後金主包括前谷歌執行長施密特旗下的Innovation Endeavors、提爾的Founders Fund，以及梅鐸之子詹姆斯・梅鐸（James Murdoch）。該公司2020年獲得美國空軍價值9.5億美元的合約。

新創事業多以失敗告終，所以創投的成功要仰賴少數能獲得豐厚報酬的投資。在緊張局勢和衝突時期，政府會對武器裝備有更大的需求，國防工業的高報酬就不那麼難以捉摸了。

掌控政策影響力？

這些創投公司的政商關係也因此份備受矚目。提爾說他不會在2024年總統大選資助候選人，但他先前成功支持過數位共和黨籍國會議員的競選活動，以前曾在提爾資本公司擔任幕僚長的Michael Kratsios曾在川普政府的白宮和國防部任職。

施密特是國防創新委員會（DIB）的成員，該委員會為國會議員和五角大廈提供科技政策建言，但美國政治和公共政策雜誌American Prospect前總編Jonathan Guyer批評是「為Rebellion Defense要出售的技術分配資源」。施密特之外，Rebellion Defense還有兩名員工曾在美國總統拜登的過渡團隊任職。

根據Responsible Statecraft，專注於國防工業的創投及其受益人的表明，他們挑起全球緊張局勢的衝動，或以其他方式說服五角大樓做最壞打算。

台海動盪會有人賺翻？

根據Responsible Statecraft，創投的矛頭也指向中國大陸，它是Palantir資深政策顧問Jacob Helberg所說的醞釀中「科技戰爭」的勁敵。Helberg擔任美中經濟與安全審查委員會成員，該委員會每年發布的報告對美國國會和白宮決定國安政策有重大影響力。

Lux Capital的網站表示，中國大陸是「對美國全球霸權的嚴重威脅」。而Andreessen Horowitz創辦人Marc Andreesen觀察到，提到中國就比較容易說服議員，像是「我們需要美國的AI能成功、美國科技公司取得成功，我們必須打敗中國人」。

Anduril執行長Palmer Luckey日前受訪時將創投形容為「鷹派」，因為想保護其投資。