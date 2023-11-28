美國玩具遊戲買氣 疫情後直直落

美國消費者在新冠疫情期間對玩具和遊戲產品趨之若鶩，疫後反而把時間花在其他地方。玩具業者這下麻煩可大了。

華爾街日報報導，市調公司Circana的報告顯示，今年前三季的玩具銷售量，與去年相比下滑8%，在年底購物季檔期間也不見起色。

美國人不再花錢在「好玩」的禮物上，因為他們開始在各方面放緩支出，原因來自疫情期間所累積的儲蓄已減少，勞動市場放緩，以及消費者對於全球時局和高通膨的憂慮。而占整體經濟活動逾三分之二的消費支出降低，必然影響整體的經濟成長。

沃爾瑪財務長指出，消費者寧可省小錢以便之後購買更想要，但價格較高的東西。再者，消費者現在更重視的是金錢所帶來的「經驗」，這和疫情早期封關時的情形剛好相反。

消費者花在服務性商品（如演場會或去歐洲旅遊）的金額，今年度的增長幅度是商品的兩倍。

全美零售協會預測，今年年底購物季的消費額，將比去年同期增加3%~4%之間，但若計入通膨，則毫無增長，表現不如去年的增加5.4%，更遠低於2021年的成長13%。

因預期買氣降低，零售業者今年也減少從海外訂購玩具或熱門禮品。

美國商務部統計，該國今年前三季玩具、遊戲和運動用品的進口量，比去年同期減少21.5%。

消費者在財務上的顧慮，也使節慶消費意願降低，包含失業率上升、卡債、學貸壓力等。但美國人對經濟局勢的悲觀態度，不必然降低其消費力。Forrester分析師柯達利認為，消費者仍有相當的購買力，這是經濟還未見衰退的原因。芝加哥知名玩具店Building Blocks的阮姓老闆強調，大家不論再怎麼缺錢，都還是會給小孩買玩具。