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降息預期四起！全球債券價格飆 快要逆轉今年跌勢
殖利率居高不下，近幾個月來重創全球債市。但14日公布的美國通膨數據趨緩，促使市場降息預期大起，激勵全球債券指數強彈，快要收復全年失土。
彭博資訊報導，美國通膨數據低於預期，帶動彭博全球綜合債券指數14日跳漲1.3%，創3月以來的單日最大升幅。如今彭博全球綜合債券指數今年至今的跌幅僅剩0.3%；不到一個月前，利率將更長時間處於更高水位的說法，讓這個指數的一度跌深3.8%。
美國通膨降溫，交易員不再押注聯準會（Fed）會進一步升息，轉而加碼賭注降息，使這個追蹤規模逾61兆美元的債券指數飆升。
施羅德固定收益副主管伍德說，Fed說利率會更高更久，但現在已不再重要，他們可能會在2024年上半，啟動逐步寬鬆周期。施羅德認為全球債券殖利率已經觸頂，看多2年期美國公債，並青睞澳洲和歐洲利率。
市場現在估計，明年7月之前Fed將降息兩碼以上，降幅比10月底的預估值高出一倍。剔除糧價和能源價格的美國核心通膨，10月月增0.2%，低於彭博訪調中位數預估的月增0.3%。
通膨數據公布後，美國2年期公債殖利率當日急跌20個基點，德國2年期公債殖利率也下挫9個基點。儘管澳洲薪資成長高於預期，15日當地債市開盤時，3年公債殖利率仍拉回12個基點。
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