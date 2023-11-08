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拜習會將助中國股市漲一波？這位投資專家點出理由

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平去年11月在G20高峰會場邊會面。路
美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平去年11月在G20高峰會場邊會面。路

坦伯頓全球股股票投資（Templeton Global Equity Investments）執行長賽肯（Manraj Sekhon）表示，由於美中元首下周可能會面，近期已深受打擊的中國大陸股市可能有機會上漲。

賽肯在新加坡接受彭博電視專訪時表示：「在很短時間內，中國可能會有來自『拜習會』的催化因素，幸運的話，就是下周會在舊金山登場。」「這可望為中國股票提供暫時的支撐。」

陸股正深陷數年來的債務危機和外資大量流出情勢，外資正以2015年來最快步調撤出資金。MSCI中國指數今年來下跌約10%，是全世界表現最差的股市之一。美國財政部長葉倫和中國國務院副總理何立峰本周將在舊金山舉行為期兩天的會談，這是在美中兩國元首備受期待的會晤前，兩國關係朝著更加正常化邁出一步。

賽肯說，這會「改善信心，而現在的信心相當疲弱」。他表示，展望未來，正在增持在陸股長期持有的部位，尤其是工業、綠能、電動車和網路領域。

塞肯表示，隨著聯準會暗示約兩年來的緊縮周期可能邁向尾聲，挑選估值相對低的新興市場，可能代表是結構性的機會。「隨著利率見頂，美元的壓力緩和，我們認為世界上的流動性將尋找較高的收益、較高的成長與長期的結構成長。」

他表示，他青睞印度和日本，如果全球通膨依然頑固，而日銀政策行動依然不明，那麼日本可望受惠，「當通膨維持高檔時，我們認為日本是個配置投資組合的良好避險處」。

陸股 拜習會 債務危機

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