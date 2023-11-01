油價跌逾1%探兩個月低點 金價10月大漲7%

國際油價周二（10月31日）下跌超過1%，跌至兩個月低點，有跡象顯示以色列與哈瑪斯的衝突將繼續得到控制，這使對利率和全球經濟放緩的擔憂重新成為焦點；金價回跌，但仍創3月以來最佳單月表現，市場將聚焦聯準會決策。

油價跌逾1%

布蘭特原油12月期貨收低0.04美元，報每桶87.41美元，這項期貨在周二到期；交易量較大的布蘭特原油1月期貨合約下跌1.33美元，或1.4%，至每桶85.02美元。

西德州原油12月期貨下跌1.29美元，跌幅1.6%，至81.02美元；1月份交割的西德州原油跌1.18美元，至80.50美元。

此前哈瑪斯對調解人表示，將在未來幾天釋放外國人質，這進一步緩解了對戰爭蔓延和損害中東原油供應的擔憂。目前，油價已跌破戰前水平，觸及8月28日以來最低結算價。

道明證券大宗商品策略師Dan Ghali表示，過去幾天油價的下跌走勢「繼續顯示市場預期會是局部衝突」。對地緣政治風險事件的銀行分析顯示，戰爭帶來的溢價「往往在衝突爆發一個月後消退」。

Price Futures Group分析師Phil Flynn說：「我們已經從價格中剔除了一些戰爭溢價。」

路透調查顯示，OPEC 10月原油產量增加了每日18萬桶，主要受奈及利亞和安哥拉增產推動。

美國能源資訊局（EIA）表示，美國8月原油日產量為1,305萬桶，創下新的單月紀錄。

中國大陸製造業和非製造業活動數據弱於預期，加劇了人們對世界第二大石油消費國燃料需求放緩的擔憂。

根據歐盟統計局的初步估計，歐元區10月通膨率為兩年來的最低，從9月的4.3%降至2.9%。這意味著歐洲央行短期內不太可能再升息。

金價回落 但10月大漲7%

現貨黃金價格下跌0.61%至每英兩1,983.88美元，盤初一度急升至2,007.59美元。

美國黃金期貨收跌0.6%，結算價報1,994.30美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，金價受雙重影響拖累回落，一方面遇到2,000美元附近的心理阻力關卡，一方面在關鍵經濟報告公布前出現一些獲利了結，但是，「由於中東戰爭，我們仍看好黃金，避險需求猶在」。

10月6日，哈馬斯襲擊以色列的前一天，金價觸及七個月來最低的1,809.50美元。投資人在隨之而來的危機中紛避險，本月金價上漲超過7%。

本周的市場焦點還包括美國財政部的再融資公告和聯準會周三的貨幣政策決定，以及周五的美國每月就業報告。

現貨白銀跌2.4%，至每英兩22.75美元；白金上漲0.13%，至930.68美元，兩者月線均勢將上漲。