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才說世界很危險的小摩CEO…明年將出售100萬股公司股票 逾1億美元落袋
摩根大通（JPMorgan，小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）和他的家人，正計劃明年出售100萬股小摩股票，目的是為了財務多元化和稅務計畫。
彭博資訊報導，據27日的申報資料，這項售股案明年將在小摩的股票交易計畫下進行，是戴蒙擔任小摩執行長期間首次進行這種交易。若以當前的價格，這批股票將可售得約1.41億美元。
美國最大銀行摩根大通在聲明中表示，執行長「依然相信公司的前景十分強大，他在公司的持股部位也依然非常龐大」。
報導指出，戴蒙和家人目前擁有小摩大約860萬股。彭博億萬富豪指數估計，戴蒙目前的身家大約20億美元。
戴蒙上周才警告，此刻「可能是幾十年來世界最危險的時期。俄烏戰爭，加上對以色列的襲擊，可能對能源和糧食市場、全球貿易和地緣政治關係，產生深遠影響。」
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