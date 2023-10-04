快訊

小犬影響範圍「北擴」！陸警再增4縣市 花東、南部衝擊最大

美對陸晶片出口管制將擴大 限制取得晶片製造工具、堵AI晶片漏洞

216：210 麥卡錫成美國史上首位被罷免下台議長

道瓊指數大跌430點 就業緊俏加劇Fed維持高利率疑慮

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
越來越多華爾街股票策略師對利率走高的影響示警，高盛加入摩根士丹利和摩根大通的行列，警告股市進一步下跌。美聯社
越來越多華爾街股票策略師對利率走高的影響示警，高盛加入摩根士丹利和摩根大通的行列，警告股市進一步下跌。美聯社

美國股市標普500指數周二收在6月1日以來最低水準，經濟數據強化聯準會（Fed）可能需要維持高利率的預期心理。

道瓊工業指數下跌430.97點，跌幅1.3%，收在33,002.38點；標普500指數跌58.94點，跌幅1.4%，至4,229.45點；那斯達克綜合指數大跌248.31點，或1.9%，收在13,059.47點。

道瓊工業指數和那斯達克綜合指數雙雙收在5月31日以來最低水準。道瓊工業指數今年迄今下跌0.4%，那斯達克仍大漲約25%。

數據顯示，8月美國職缺意外增加，在周五公布關鍵的美國就業報告之前，加劇對勞動市場緊俏的疑慮。

美國10年期公債殖利率突破4.80%，創2007年來最高水準。較長期債券領跌，推動2年期和10年期以及5年期和30年期利差擴大。借貸成本上升對企業和消費者都不利的。

當日，除公用事業類股之外，所有標普500指數各類股都下跌，非必需消費品股和科技股領跌。成長型公司往往是受收益率上升打擊最大的類型之一。

有華爾街「恐慌指數」之稱的CBOE市場波動率指數（VIX）創下5月24日以來最高收盤水準，可見市場中多變的情緒正在醞釀之中。

越來越多華爾街股票策略師對利率走高的影響示警，高盛加入摩根士丹利和摩根大通的行列，警告股市進一步下跌。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克表示，Fed沒有再次上調政策利率的緊迫性，但降息可能需要等「很長一段時間」才合適。克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特表示，她對再次升息持開放態度，可能是在下一次會議上。

亞馬遜（Amazon）和微軟分別大下跌3.7%和2.6%，路透報導，英國媒體監管機構Ofcom將對這兩家公司在英國雲端市場的主導地位展開反壟斷調查。

旅遊股下跌，Airbnb Inc.和郵輪營運商Carnival Corp.都走低。

英特爾上漲0.7%，英特爾宣布明年 1 月 1 日將「可程式設計解決方案事業部」(PSG) 分拆出來營運，同時計劃在未來 2 到 3 年內公開發行該事業的股票。

          

指數 美國 標普

延伸閱讀

英特爾也要打造歐洲矽島 愛爾蘭新廠導入Intel 4製程量產

英特爾愛爾蘭新廠啟動 Intel 4 製程技術量產

出手承接英特爾NUC業務 一向不愛併購的華碩有何盤算？

英特爾決戰2奈米！4年追趕5代製程 與台積電維持競合關係

相關新聞

美AI晶片銷陸擬擴大管制 輝達、超微出貨恐受阻牽動台鏈

路透報導，拜登政府已警告北京當局，最早會在10月初更新限制企業出口AI晶片與晶片製造工具至大陸的規定。外界普遍預期，美方...

美債殖利率攀16年新高 道瓊大跌430點、那指下挫1.87%

美股暴跌，美債殖利率觸及2007年以來的最高水平，引發人們擔心利率上升將凍結房市並使經濟陷入衰退。

2022年10月以來首見！日圓貶破150 加深東京進場干預臆測

強勁經濟數據及聯準會（Fed）官員偏鷹的貨幣政策談話，推升美國公債殖利率急遽走高，促使美元3日對亞洲貨幣強勢挺升，日圓在...

道瓊指數大跌430點 就業緊俏加劇Fed維持高利率疑慮

美國股市標普500指數周二收在6月1日以來最低水準，經濟數據強化聯準會（Fed）可能需要維持高利率的預期心理。

歐盟評估AI等4技術濫用風險

歐盟三日表示，歐盟執委會將評估半導體、人工智慧（ＡＩ）、量子科技及生物技術等四大關鍵領域，是否有被一些不符歐盟價值觀的國...

美對陸晶片出口管制將擴大

路透二日引述一位美國官員報導，拜登政府已提醒北京當局，最快本月初更新對大陸出口人工智慧（ＡＩ）晶片與晶片製造工具的限制規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。