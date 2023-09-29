不獨厚大廠！美商務部挪5億美元 補貼國內小型晶片商

美國商務部已針對美國國內小型晶片供應商，備妥5億美元的政府補貼，以強化晶片國造，降低對亞洲供應鏈的依賴。

彭博資訊報導，一位資深商務部官員說，這筆資金鎖定規模小於3億美元的晶片計畫，以支應相關業者一小部分的成本。去年晶片法案生效後，橫跨全美42州的逾500家企業也都對這套總規模約1,000億美元的補貼和貸款方案深感興趣。商務部的挑戰是，如何分配這麼大筆的納稅人資金，但這筆錢以晶片產業的規模來說卻偏小。

晶片法案包含390億美元的直接補助，對大型晶片製造商來說，不過比一年的資本支出多一些，另外750億美元則是貸款和貸款擔保。第三波則將提供110億美元的研發補貼。

這些政府補助中，絕大部分保留給已率先申請補貼的大型計畫，例如台積電和英特爾都正為設廠計畫尋求數十億美元的補貼。

較小型的晶片業者也正在等待申請補貼。商務部長雷蒙多說：「我們花費許多時間聚焦於巨型企業，例如英特爾等業者，他們是很重要。但現實是，晶片供應鏈、上游供應鏈和半導體產業，許多部分是由全美的小型業者所組成，他們可以申請這筆資金來建廠、擴建或讓設施現代化。」

美國政府對大型企業和小公司提供不同的補助方式。資深官員表示，較小型的供應鏈業者可申請補助而非貸款，貸款則此保留給大型業者，因為政府貸款的申請方式較繁雜 。