快訊

宣布當郭台銘副手後開直播 賴佩霞曝昨晚沒睡：跟想的不一樣

台積電利空傳聞拖累美晶片設備商股價重挫 美股早盤震盪走跌

未來5年股市投資報酬如何？取決於3種「權力鬥爭」

下周Fed貨幣政策會議 會調整利率政策？專家觀察4大重點

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／歐新社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／歐新社

美國聯準會Fed）訂於9月19日~20日舉行貨幣政策會議，市場普遍認定Fed這次不會調整利率政策立場，或透露任何近期利率展望的風聲，但Fed觀察家仍會關注一些更細微的線索，藉此推敲Fed對經濟和利率展望的看法如何。

分析師指出，Fed屆時發布的經濟預測，即「經濟預測摘要」（SEP），將成為眾所矚目的焦點。美銀（BofA）資深美國經濟學家巴夫就在致客戶報告中說：「對市場而言，SEP可謂9月會議最重要的一環。

財經網站MarketWatch列舉以下四個經濟學家最關注的重點：

一、Fed是否維持對2024年降息四次的預測？

Fed決策官員一再堅稱，必須把基準利率維持得夠高、夠久，才能持續壓低通膨。目前聯邦資金利率目標區間已升到5.25%~5%。

從Fed官員6月對明年利率預測的「點狀圖」觀之，決策官員明年可能祭出四次降息、每次降息1碼（0.25個百分點）。

巴夫認為，Fed這回可能預測明年只降息三次，每次降1碼。他說：「他們一直力推『更高、更久』的觀點。我想，他們可能朝那個方向更推進一步。他們可能會說，基於經濟強韌，（明年）降息的必要性減輕。」

最新「點狀圖」甚至可能顯示，從官員利率預測的中位數看來，明年降息次數變得更少，「若發生那種情況，對市場來說將是偏鷹的大意外」。

二、多少位Fed官員認為利率已升到頂？

6月時，18位Fed官員中，僅6人認為Fed升息循環已完成。

Evercore ISI副董事長古哈表示，他認為認為升息大功告成的Fed官員總人數可望增加，達到決策委員會將近半數。

古哈說：「我們認為，（Fed主席）鮑爾或多或少將視之為分裂投票，而不是明顯傾向進一步升息。這將使市場繼續猜測日後升息機率仍是五五波。」

三、Fed會對經濟預測做哪些調整？

美銀經濟學家團隊認為，Fed可能上修今年美國經濟成長預測，從1%上修至2%，畢竟當前美國經濟力道仍強。

至於通膨，Fed可能下修對核心PCE通膨率的預測，從3.9%下修至3.7%。但對2024年的核心通膨率預測可能上調0.2個百分點至2.8%，反映經濟強韌度。

Fed可能預估，通膨率可望在2026年趨緩至2%目標。

四、Fed是否開始上調對「中性利率」的預測？

經濟學家認為，Fed可能提高對更長期「中性利率」（neutral rate）的預測。這聽起來似乎沒什麼，但實際上非常重要。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）資深經濟學家蘇雅耶娃說，那意味「利率水準整個往上移」。

也就是說，在2008年全球金融海嘯之後降得超低的房貸利率及其他放款利率水準，可能再也看不到了。

此刻，Fed預估這種既不刺激、也不抑制經濟成長的「中性利率」水準在2.5%，但估測範圍甚廣，從低至2.375%到高至3.625%都有。

Fed 通膨 聯準會

延伸閱讀

未來5年股市投資報酬如何？取決於3種「權力鬥爭」

對利率太樂觀！他斷言「房價會腰斬」被噓爆 網酸：別做夢

基本工資上調「他們卻變相減薪」 苦主現身自稱豬狗不如

投信基金規模 衝破6兆

相關新聞

台積電利空傳聞拖累美晶片設備商股價重挫 美股早盤震盪走跌

台積電據傳要求供應商延後交付高階晶片製造設備，拖累晶片設備製造商股價重挫，連帶波及美股，三大指數15日早盤開低走低，道瓊...

5.6兆美元只是原因之一！美股年終漲勢可期另有3理由

經濟學家對美國經濟會「軟著陸」、「硬著陸」或「不著陸」還爭辯不休，聯準會（Fed）「年底前會不會升息」和「明年會不會降息...

未來5年股市投資報酬如何？取決於3種「權力鬥爭」

荷蘭資產管理公司表示，未來五年，有三股「權力鬥爭」趨勢將改變世界經濟樣貌，並在多元資產投資組合配置中扮演重要角色，投資人...

下周Fed貨幣政策會議 4大觀察重點出列

美國聯準會（Fed）訂於9月19日~20日舉行貨幣政策會議，市場普遍認定Fed這次不會調整利率政策立場，或透露任何近期利...

半導體材料方面，日本佔全球近五成份額 但竟存在這一大弱點？

支撐半導體生產的日本材料廠商出現了重組的跡象。這是因為在半導體材料方面，日本企業擁有約5成的全球份額，但各企業規模較小，存在被外資收購的風險。

美經濟衰退憂慮才下眉頭 過熱煩惱又上心頭

華爾街剛剛逃過美國經濟衰退的威脅，現在又開始擔憂任何有關經濟過熱的信號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦