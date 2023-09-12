英特爾發表Thunderbolt 5 配件2024問世

晶片大廠英特爾（Intel）今天發表新一代連接技術Thunderbolt 5，在大量傳輸影像時，透過頻寬增強功能可提供高達3倍、最高120 Gbps的傳輸頻寬，搭載Thunderbolt 5的電腦和配件預計將於2024年開始推出。

英特爾發布新聞稿說明，隨著內容創作者、遊戲玩家及專業工作者需要高解析度的顯示畫面、低延遲的使用體驗，多工處理日漸龐大的影像與資料，頻寬需求大幅增加。

Thunderbolt 5可提供80 Gbps的雙向頻寬，並透過頻寬增強功能（Bandwidth Boost）提供高達120 Gbps的顯示體驗，帶來更突出的顯示與資料傳輸效能。此外，Thunderbolt 5支援包括USB4 v2等業界標準，並與上一代Thunderbolt及USB兼容。

英特爾客戶運算事業群暨客戶端連接事業部總經理齊勒（Jason Ziller）表示，Thunderbolt是目前行動個人電腦（PC）的主流連接標準，Thunderbolt 5將為PC連接顯示器、擴充底座、儲存硬碟等設備提供領先業界的性能。

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