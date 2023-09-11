貿易衰減 出口大國重傷

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

全球貿易衰減正在重塑全球經濟景況，美國印度等依靠內需的國家成為贏家，中國大陸和德國等仰賴出口的國家則淪為主要輸家。

華爾街日報（WSJ）報導，世界貿易組織（WTO）數據顯示，全球貨物貿易今年第1季比去年第4季減少，延續去年開始的低潮，經濟學家預估，今年都將維持頹勢。

全球貿易流動減弱，正在拉大20國集團（G20）之間的成長差距，失去優勢的一方為素來享有貿易順差的出口導向經濟體，成長正落後於美國和印度這類市場龐大、相對仰賴內需的國家。

美國亞特蘭大聯邦準備銀行的早期指標顯示，美國經濟正以年率接近6%的速度成長，印度第2季經濟也擴張7.8%，為一年來最大增幅。相形之下，較仰賴貿易的歐元區，第2季成長勉強維持正值，比新冠疫情爆發前還疲弱。

貿易不振反映許多暫時性因素，包括利率和生活成本攀升，以及全球商品荒緩解，使企業庫存回升，這也導因於許多較長期的變化，例如中國大陸成長減緩，西方產業政策更偏向保護主義，以及更加訴諸以經濟措施為地緣政治競爭的工具，包括科技禁運、監控對外投資等。

貝倫堡銀行（Berenberg Bank）首席經濟學家施密丁說，未來全球貿易將變得沒那麼全球化，逐漸轉向區域化，並從貨物貿易轉向服務貿易，有利美國和印度等專精資訊科技（IT）等服務的經濟體，衝擊中國大陸和德國等製造業大國。

融資成本升高也是減弱貿易的因素之一。隨著銀行緊縮信用管道，消費者支出與企業投資都面臨壓力，美元利率上漲及伴隨而來的強勢美元，也可能掐住關鍵的貿易融資。

全球商務萎靡正在傷害各地的智慧手機與機械製造商、以及船運業者等產業，加深製造業衰退，工業產值占比重較高的經濟體，更是尤其痛苦。世界銀行資料指出，製造業占中國經濟產出的近三分之一，占德國的18%、占美國的11%。

美國已成為全球經濟的異數。雖然跡象顯示勞動市場正在降溫，但消費者支出依然熱絡，製造業產出似乎也優於其他先進經濟體。

美國13日將公布8月消費者物價指數，為聯準會（Fed）9月決策會議前的最後一份通膨報告，預料年升率將加速攀揚至3.6%，但核心CPI年生率將降溫至4.3%，為2021年9月來最小升幅。

美國 印度

延伸閱讀

拜登訪越加強兩國關係 尋求晶片稀土方面合作

美國率「超級嘉魯達之盾」軍演劍指中國 澳洲、印尼戰車參演

男籃世界盃／雙星聯手轟70分 加拿大延長賽退美國奪隊史最佳銅牌

紀念印度聖雄…受季風降雨影響 G20領袖濕腳至甘地紀念碑致敬

相關新聞

貿易衰減 出口大國重傷

全球貿易衰減正在重塑全球經濟景況，美國和印度等依靠內需的國家成為贏家，中國大陸和德國等仰賴出口的國家則淪為主要輸家。

沙俄兩國減產 布蘭特油價 衝向100美元

沙烏地阿拉伯與俄羅斯宣布將維持減產政策到年底，帶動布蘭特油價衝破每桶90美元關卡，油市專家預期布蘭特油價近期將衝到每桶1...

全球海運糾紛案件激增

全球航運業去年的法律爭議激增至少七年來最高水準，主因為業者獲利減少，以及俄烏戰爭干擾貿易，使航商與客戶間糾紛不斷。

彭博：ECB本周升息1碼

歐洲央行（ECB）本周將召開利率決策會議，經濟學家對是否升息的看法分歧，路透訪調經濟學家對預估升息1碼、還是按兵不動的占...

美三大車廠 醞釀罷工

底特律三大車廠與員工間的勞資糾紛遲未化解，正走向罷工厄運，可能會對美國經濟造成數十億美元的衝擊，並讓總統拜登的競選連任之...

蘋果秋季新品發表會12日登場！iPhone新機、新款AirPods等新品將問世

蘋果將在美西時間12日上午10時（台灣時間13日凌晨1時）舉行秋季新品發表會，預料將發表四款搭載USB-C連接埠的新款i...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦