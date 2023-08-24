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Nvidia財報／AI晶片掃貨讓供應跟不上？免驚！財務長保證：逐季增加

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達辦公室建築外觀。美聯社
輝達辦公室建築外觀。美聯社

隨著輝達AI晶片銷售激增，市場原先擔心供應鏈的生產跟不上，使供應受限的問題衝擊輝達本季營收。不過，輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）在最新財報會議中一掃這項陰霾，指出供應正「逐季」增加，而且一路延續至明年。

輝達並不自行生產晶片，但會把自家晶片設計委託給包括台積電在內的晶圓代工業者進行生產，因此，如果不能快速擴大供應以跟上需求，很可能會使輝達營收成長速度減緩，這也是財報公布前，外界很擔心的一項問題。

在今年5月，輝達已表示確保下半年供應量提高。財務長柯蕾絲在23日為財報會議準備好的談話中表示，輝達的採購承諾和其他合約總規模達到了111.5億美元，比前一季的73億美元大增53%。她說，這樣的增幅顯示出公司增加對長期供應的支出。

柯蕾絲在與分析師的會議中表示：「我們的供應合作夥伴在提升產能、支持我們資料中心供應鏈表現出色。」她說，預期直到明年，每季的供應量都會增加。

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